Estate in Diretta, il duro sfogo di Roberta Di Capua: “La tv non è meritocratica”

Roberta Di Capua è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Adesso è al timone della conduzione del programma Estate in diretta accanto a Gianluca Semprini. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Vero ha fatto delle dichiarazioni inerenti al suo futuro in Rai.

L’intervista di Roberta Di Capua

Nata il 5 dicembre 1968 a Napoli, Roberta Di Capua è una conduttrice televisiva, giornalista ed ex modella. Ha vinto Miss Italia nel 1986 e ha subito lavorato come modella e indossatrice. In un secondo momento si è data alla conduzione e tra i suoi programmi ricordiamo In famiglia e Unomattina. Quest’estate ha modo di condurre con Gianluca Semprini L’estate in diretta e, come sempre, ha avuto un buon riscontro con il pubblico. Tuttavia non ha la certezza di essere riconfermata dagli altri vertici della Rai, nonostante gli ottimi risultati in termini di ascolti. “Sono molto contenta. Stiamo avendo un ottimo riscontro con il pubblico…questa è un’estate particolare, non tutti vanno in vacanza, l’idea di tenere compagnia alle persone ci rende felici e orgogliosi”, ecco cosa ha detto durante l’intervista rilasciata al settimanale Vero. Inoltre ha fatto capire che non ha delle aspettative anche se sta svolgendo nel migliore dei modi il lavoro che ama da sempre.

“La tv di oggi non è meritocratica”

Roberta Di Capua non avrebbe ancora avuto delle proposte lavorative, ragion per cui non si sa se sarà possibile rivederla al timone della conduzione del programma. Il suo futuro incerto da un punto di vista lavorativo le ha fatto fare le seguenti esternazioni: “La tv di oggi non è meritocratica. Io faccio un passo per volta, senza molte aspettative. Sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro. Mi piacerebbe mettermi alla prova in una cosa che non ho mai fatto: il game show. Oltre a questo, adorerei un talk sul genere di Harem”. I fan della donna sperano che le sue richieste possano essere realizzate. E’ una professionista d’eccezione, apprezzata sia per l’eleganza che per la sua inestimabile bellezza.

La vita privata

Tutti ricorderanno senza dubbio la sua relazione con il campione di nuoto Massimiliano Rosolino. Poi le loro strade si sono separate: lui è felicemente sposato con la ballerina professionista Natalia Titova mentre lei è convolata a nozze con Stefano Cassoli. Il 25 febbraio del 2008 lo ha reso padre piccolo Leonardo. Per prendersi cura della famiglia, Roberta Di Capua aveva deciso di lasciare parzialmente gli impegni televisivi. Tuttavia essendo un personaggio pubblico, ha un profilo Instagram che vanta di tantissimi follower che hanno modo di seguirla 24 ore su 24. Ciò dimostra che è molto amata, quindi i fan farebbero sicuramente i salti di gioia se avesse un suo spazio in televisione, proprio come ai vecchi tempi.

