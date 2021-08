Beatrice Valli racconta il suo dramma: “Siamo ancora chiusi in casa”

Congiunti, lockdown, isolamento domiciliare: sono solo alcune delle parole che, purtroppo, nel corso del 2020 sono entrate a far parte del nostro vocabolario. Il Covid, questo brutto virus che sta privando tutti noi delle libertà personali, ha colpito e continua a colpire tutti, indistintamente. Queste vacanze estive sono state fatali anche per Beatrice Valli, Marco Fantini e i loro tre bambini.

Sono stati tanti, nel corso di questa pandemia, gli influencer e i personaggi del mondo dello spettacolo ad aver contratto il Covid. L’annuncio è quasi sempre avvenuto tramite i canali social, così da condividere la propria esperienza e sentirsi meno soli nel periodo di isolamento. La stessa sorte è toccata alla famosa influencer Beatrice Valli la quale, tramite alcune Insta stories, ha comunicato di essere risultata positiva al tampone e, insieme a lei, anche tutta la sua famiglia. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul loro stato di salute.

La battaglia contro il Covid

Una rilassante vacanza familiare tramutata in un incubo. Questo è ciò che è successo a Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle tante coppie che si sono formate grazie alla partecipazione al dating show Uomini e Donne. Durante il loro soggiorno a Forte dei Marmi, Beatrice ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale delle storie in cui ha annunciato la loro positività.

Nessuno è riuscito a sottrarsi dalle grinfie del virus, compresi i tre bambini della coppia: Alessandro (avuto dalla relazione di Beatrice insieme al calciatore Nicolas Bovi), Bianca, di soli tre anni, e la piccola Azzurra, nata il 13 maggio scorso. Durante il periodo di quarantena, trascorso a Forte dei Marmi, i due influencer hanno continuamente condiviso aggiornamenti sul loro stato di salute che, per fortuna, non ha mai subito risvolti negativi.

Ieri mattina, in una storia pubblicata da Beatrice sul suo profilo Instagram, la modella ha svelato il risultato degli ultimi tamponi: “Siamo ancora tutti positivi, ma a bassa carica. Dicono che si è vicini alla negativizzazione, anche se non è sempre così. Si può andare avanti un’altra settimana o dieci giorni. Noi comunque siamo ancora chiusi in casa. L’unica negativa del tutto è Bianca”.

I progetti di Marco e Beatrice

Complice la pandemia da Covid19, Marco Fantini e Beatrice Valli si sono visti costretti ad annullare molti dei loro progetti, uno in particolare. Il 2020, infatti, per la coppia di modelli e influencer sarebbe stato l’anno in cui avrebbero voluto pronunciare il fatidico “sì, lo voglio”, ma a causa del Coronavirus hanno deciso di rimandare la cerimonia.

Settembre 2021 era la seconda scelta per la celebrazione delle nozze, ma dato che il virus non sembra volerci lasciare in pace, la coppia ha optato per rimandare i festeggiamenti al 2022. Sarà la volta buona?