Amici 2021, tra esclusioni e riconferme ecco chi saranno i nuovi professori

A poche settimane dall’avvio di Amici e dell’edizione numero 21, si cerca di capire la composizione del cast riguardanti i professori di canto e ballo, ecco quali sono le ultime notizie relative al talent condotto e curato da Maria De Filippi, dove in questi giorni si scioglieranno gli ultimi dubbi sulla nota trasmissione.

Gli insegnati della scorsa stagione

Manca sempre meno alla prossima edizione di Amici, a 20 anni esatti dall’inizio della fortunata trasmissione, nata all’epoca come Saranno Famosi, ma poi il cambio di denominazione per motivi di diritti relativi all’omonima serie tv statunitense degli anni ’80. Da allora, il talent è stato appuntamento fisso per circa 9 mesi all’anno dei palinsesti Mediaset, scoprendo talenti, alcuni persi per strada, altri invece hanno avuto il loro trampolino di lancio, affermandosi in carriera, tra ballerini, cantanti e nelle prime edizioni con gli attori.

Oltre però ai giovani partecipanti, a farla da protagonista sono stati giudici e professori, attraverso delle formule poi cambiate nel corso degli anni, nell’ultimo periodo si sono affermati gli insegnati, suddivisi per compiti, tra quelli di canto e di ballo. Nell’edizione 2020, rientravano nella prima categoria: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli ed Arisa, nell’altra invece erano rappresentati da Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Cosa accadrà ad Amici 21

Nella prossima stagione continuano le voci sulla composizione del cast di insegnati all’interno della scuola di Amici, se sul ballo ci saranno senza alcun dubbio le conferme di Celentano e Peparini, per quanto riguarda Lorella Cuccarini si era parlato di un suo passaggio tra i professori di canto, in sostituzione di Arisa, ma la cantante lucana, dopo un periodo incerto, non ha perso le speranze per esserci nuovamente.

Per il ballo era avanzata l’ipotesi Raimondo Todaro, il quale aveva deciso di abbandonare dopo tanti anni il cast di Ballando con le stelle, ma le ultime voci smentiscono tale idea, oltre alla danzatrice Rosa Di Grazia, ballerina nella scorsa edizione del programma mentre avanzano due strade per la squadra di canto, come quella di un altro ex concorrente, vale a dire il tenore Alberto Urso al posto della Pettinelli, conferma invece per Rudy Zerbi, ma permangono i dubbi a meno di un mese dall’inizio della trasmissione sull’intero corpo di insegnanti. Amici 2021 partirà infatti da sabato 18 settembre con la prima fase del talent, sarà trasmesso nel primo pomeriggio su Canale 5, per poi svilupparsi con i day time nei giorni seguenti.