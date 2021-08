Palinsesti Rai, Amadeus, Conti e Cattelan guideranno il debutto stagionale

Manca ormai poco a settembre 2021, quando i vari palinsesti televisivi incominceranno a riempirsi di novità, andiamo a vedere quelli principali riguardanti la Rai nel mese prossimo, quali saranno gli eventi clou tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno proposti dalla Tv pubblica.

Gli appuntamenti di Carlo Conti

Dopo settimane in cui i grandi eventi sportivi si sono alternati alle repliche, la Rai si prepara alla nuova stagione televisiva con una serie di appuntamenti, settembre darà inizio alle prime novità in programma, a fare da epilogo per gli eventi successivi in programma nei successivi mesi; già verso la fine dell’estate Carlo Conti sarà impegnato in due diverse trasmissioni televisive.

Il conduttore toscano sarà infatti pronto a condurre giovedì 9 settembre l’evento musicale Seat Music Awards, insieme a lui, come da alcuni anni a questa parte, Vanessa Incontrada. Le puntate saranno in tutto 3, la seconda il giorno successivo e poi il 12 vi sarà uno speciale. Gli artisti musicali previsti all’Arena di Verona saranno innumerevoli, da Baglioni a Ligabue, passando per Emma Marrone, Francesca Michielin, Marco Mengoni e Zucchero. Lo stesso Conti da venerdì 17 condurrà la nuova edizione di Tale e quale show, nel cast del talent per vip vedremo all’opera tra gli altri: Ciro dei The Jackal, Alba Parietti, Stefania Orlando e Federica Nargi.

I progetti di Cattelan ed Amadeus

Tra gli ospiti non musicali del Seat Music Awards è atteso Alessandro Cattelan, il conduttore piemontese sarà il volto nuovo della Rai per la prossima stagione, nel mese di settembre presenterà in due puntate diverse Da Grande, le date sono ancora da decidere, l’ex conduttore Sky ha già fatto sapere di avere nel suo show lo stesso Carlo Conti, la cantante Elodie, Il Volo e l’attore Luca Argentero.

Anche nel mese di settembre, la Rai omaggerà in prima serata Raffaella Carrà, in un nuovo speciale, oltre al film in suo onore Ballo Ballo. Altrà novità di inizio stagione nella principale rete pubblica, sarà Amadeus con lo show Arena 60 70 e 80, in cui il conduttore veronese, confermato al Festival di Sanremo, racconterà i tre decenni da un punto di vista musicale, le puntate previste saranno 2, la prima partirà sabato 25 settembre, la seconda il 2 ottobre.