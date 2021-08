Un posto al sole e il ritorno di Marina, parla Nina Soldano: “Non potevo dire niente”

Grande gioia per i telespettatori di “Un posto al sole”: il ritorno di Marina Giordano era tanto atteso e Nina Soldano, l’attrice che la interpreta, racconta così questo momento.

Lo scorso gennaio abbiamo assistito all’addio di Marina Giordano a “Un posto al sole”: la donna è salita su un taxi voltando le spalle a Palazzo Palladini e salutando Roberto Ferri.

Tanti, tantissimi, i messaggi giunti sul profilo Instagram di Nina Soldano, l’attrice che la interpreta: finalmente, a distanza di tempo, arrivano il ritorno della donna sul set e le dovute spiegazioni al suo pubblico.

Un posto al sole, il ritorno di Nina Soldano e il grande affetto del pubblico

«Sapevo che sarei rientrata, solo che non potevo dire niente», ha detto la donna pronta ad indossare nuovamente i panni del personaggio a cui ha dato voce e volto per diciotto anni. Negli ultimi mesi gli spettatori più affezionati hanno guardato la soap sentendosi orfani di un elemento davvero importante. Marina è ricomparsa, nello stesso modo in cui era sparita, decisa a prendere in mano la situazione dei cantieri, così come ha comunicato a Roberto Ferri.

Lecito chiedersi cosa succederà nelle prossime puntate: a spiegarlo è sempre lei, in un’intervista a Vanity Fair, a cui racconta le future mosse di Marina. «Andrà ai Cantieri, convocherà Abbate, prenderà in mano la situazione. Marina è dalla parte del popolo e degli operai, e non vuole che i Cantieri vengano delocalizzati in Albania, perché significherebbe il crollo di tutto. Farà quello che è in suo potere affinché questo non avvenga».

I telespettatori conoscono bene il carattere di Marina, mai arrendevole: una vera tigre che da iniziale antagonista è riuscita a conquistarsi un posto nel cuore del pubblico che ha sofferto molto il suo addio. «Ho sentito un grande abbraccio comune: i fan sono stati tantissimi. Sapevo di essere amata, ma non immaginavo così tanto. Non do mai niente per scontato e ancora oggi, nonostante i 35 anni di carriera, tutto è una conquista. Mi entusiasmo come una ragazzina, non avverto quasi mai la stanchezza e ringrazio tutti i giorni di vivere il sogno che avevo da bambina e che, con fatica, ho conquistato. Vivo ogni giorno sul set come se fosse il primo», ha detto Nina.

Marina Giordano pronta a riprendersi la scena: cosa succederà?

Per esigenze contrattuali, naturalmente, l’attrice non ha potuto spiegare ai suoi fan i motivi del temporaneo addio, ma non è la prima volta che la donna si assentava dalle riprese di una delle soap più amate del piccolo schermo. «Certe volte mi assentavo per tre settimane o un mese, si diceva che Marina andava a Londra per trascorrere del tempo con la nipote, ma il pubblico lo riteneva normale. Questa volta, però, con la frase “addio Marina”, qualcuno ha iniziato a farsi delle domande», spiega la Soldano.

Da quanto racconta l’attrice pare proprio che Marina sia tornata per restare e risolvere tutti i problemi dei Cantieri, ma soprattutto per riappropriarsi delle sue quote. «È un privilegio prestare il volto a questo personaggio dopo tanti anni e il fatto che Marina sia considerata un’icona e che sia, addirittura, amata dai bambini mi riempie di gioia», conclude Nina.