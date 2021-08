Federica Pellegrini, perché ha lasciato Filippo Magnini? Arriva la verità

Perché è finita la storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini? Ecco tutta la verità sull’ex coppia d’oro del nuoto italiano.

Le parole di Filippo Magnini

Due grandi campioni del nuoto italiano, che hanno formato una coppia amatissima dal grande pubblico. Stiamo parlando di Federica Pellegrini e Filippo Magnini. I due sono stati insieme dal 2011 al 2017 ed hanno convissuto a Verona, città dove entrambi si allenavano. Ma perché è finita la loro storia d’amore? In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo, Magnini ha raccontato alcuni retroscena: ““E’ stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato“.

E ancora: “Fede ha seguito la sua strada nel nuovo. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho voltato pagina, è finita“. I rapporti tra i due, a quanto pare sono rimasti ottimi e i due, spesso, nell’ambito di diversi eventi sportivi, si rivedono.

Leggi anche —–> Ballando con le Stelle 2021, due grandi nomi per la prossima edizione del talent di Milly Carlucci

I nuovi amori di entrambi

Oggi i due hanno voltato decisamente pagina. Federica Pellegrini, poche settimane fa, al termine delle Olimpiadi di Tokyo, ha rivelato il nome del suo compagno. Si tratta di Matteo Giunta, suo allenatore di nuoto. I due hanno reso noto la loro relazione soltanto dopo diverso tempo. Ha spiegato la campionessa di nuoto: “Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere. Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti “che roba strana”.

Leggi anche —–> Grande Fratello, fiocco azzurro per un’ex concorrente del reality: “Mi scoppia il cuore”

Filippo Magnini, invece, lo scorso 12 maggio, ha sposato Giorgia Palmas, ex velina e conduttrice di Paperissima Sprint, su Canale 5. La coppia ha avuto una figlia, la piccola Mia.