Alarm Phone: «25 migranti in pericolo a Sar Malta, anche bimbo disabile e donna in coma»

Alarm Phone ha lanciato un SOS diverse ore fa per avvisare che vi sono 25 persone in pericolo nell’area Sar Malta

Alarm Phone ha lanciato diverse ore fa un’allarme per avvisare che 25 persone sono in pericolo nell’area Sar Malta. L’ente ha scritto un messaggio su Twitter:«Abbiamo ricevuto una chiamata da un’imbarcazione in difficoltà nella Sar di Malta», spiegano.

Leggi anche:—>Cnn:«Talebani hanno condannato a morte un afgano, fratello di un interprete per Usa»

«Nel gruppo ci sono 7-10 bambini, uno dei quali è disabile, e una donna che si dice sia in coma. Hanno anche problemi al motore. Le autorità sono informate. Non lasciateli annegare!», è la richiesta dell’ente.