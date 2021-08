Sisma Haiti, Medici Senza Frontiere invia 100 tonnellate di aiuti

Medici Senza Frontiere rafforza le operazioni di assistenza per i cittadini di Haiti dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito l’isola il 14 agosto scorso

Dopo il terribile sisma di magnitudo 7.2 che ha colpito Haiti il 14 agosto scorso, Medici Senza Frontiere si sta mobilitando per inviare aiuti. Il terremoto ha causato la morte di oltre 2mila persone e 9.900 feriti, ha inoltre devastata 61mila abitazioni e 24 strutture mediche. Da Msf Bruxelles sono arrivati 100 tonnellate di forniture mediche per curare circa 30mila persone. Tra gli strumenti di aiuto inviati vi sono forniture per raccogliere il sangue, kit medicazioni, barelle, sistemi approvvigionamento acqua pulita, 40 tende per allestire strutture mediche e molto altro.

«L’invio degli aiuti è stata un vera e propria sfida contro il tempo», spiega Hussein Choker, dipendente polo logistico Bruxelles.«Haiti è un’isola lontana e in questo caso avere uno stock è fondamentale per fornire una risposta rapida ed efficace, nel giro di 24-48 ore».

Nell’area meridionale di Haiti ci sono circa 500mila persone che necessitano di assistenza urgente, secondo l’Ocha (Ufficio Nazioni Unite affari umanitari). Diversi ospedali sono stati costretti a far evacuare i pazienti e molte strutture sono strapiene e le medicine e le attrezzature mediche non bastano.

Nel Dipartimento Sud sito a Port-à-Piment, Medici Senza Frontiere ha prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza i pazienti già dalle prime ore dopo il sisma. L’ospedale di Medici Senza Frontiere a Port-à-Piment ha subìto seri danni e i pazienti sono evacuati in un ospedale da campo.

A Port-à-Piment, la squadra di Msf si sta occupando dei pazienti evacuati da Les Anglais, che ha subìto danni molto gravi alle strade.