Verità chiama verità | Il Vangelo di oggi Martedì 24 Agosto 2021

Verità chiama verità: solo un cuore sincero sa riconoscere il vero e sa dare peso alla sincerità, alla parola data.

Martedì 24 Agosto 2021

SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO – FESTA

Annunciate di giorno in giorno la salvezza del Signore,

in mezzo alle genti narrate la sua gloria. (Sal 95,2-3)

Prima Lettura

Sopra i basamenti sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

Ap 21,9b-14

Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello».

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino.

È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte.

Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 144 (145)

R. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere

e ti benedicano i tuoi fedeli.

Dicano la gloria del tuo regno

e parlino della tua potenza, R.

Per far conoscere agli uomini le tue imprese

e la splendida gloria del tuo regno.

Il tuo regno è un regno eterno,

il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. R.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie

e buono in tutte le sue opere.

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,

a quanti lo invocano con sincerità. R.

Il Vangelo di oggi Martedì 24 AGOSTO 2021

Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 1,45-51

In quel tempo, Filippo trovò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaèle gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi».

Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi».

Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!».

Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».

Parola del Signore.

Verità chiama verità | Il commento al Vangelo di oggi Martedì 24 Agosto 2021

In questo Vangelo, Gesù loda Natanaele, che poi diverrà suo Apostolo con il nome di Bartolomeo di cui oggi la Chiesa fa memoria. Gesù lo encomia per la sua assenza di falsità, lui che tanto ama la sincerità. Quando Filippo parla di Gesù a Natanaele, lui subito replica con schiettezza: “Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?”. Non si fa vedere incuriosito o ammirato per questo ipotetico “messia”, ma dice la prima cosa che ha nel cuore. Dovrà poi valutare personalmente la figura di Gesù. Allo stesso modo, appena incontra Gesù, bastano poche parole per dirgli: “Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!”.

Chi è sincero ha il cuore aperto, e per quanto possa sbagliarsi nel giudicare alcune situazioni, non resterà poi chiuso nel proprio punto di vista, ma anzi sarà in grado di riconoscere la verità e, anche laddove avesse inizialmente sbagliato valutazione, sarà onesto nel ricredersi. Verità chiama verità: solo un cuore sincero sa riconoscere il vero e sa dare peso alla sincerità, alla parola data.