Attacco suicida vicino all’aeroporto di Kabul: 12 marines americani morti, almeno 52 i feriti

Secondo quanto riferito dalla Cnn, c’è stata un’esplosione all’esterno dell’aeroporto internazionale ‘Hamid Karzai’ di Kabul. Diversi i feriti, dodici marines americani sono morti.



L’esplosione nei pressi dell’aeroporto internazionale ‘Hamid Karzai’ di Kabul è avvenuta all’esterno dello scalo. Lo ha precisato la ‘Cnn’.

Secondo Sky News.Uk, l’esplosione è avvenuta vicino al baron Hotel, dove alloggiano truppe e giornalisti britannici a Kabul e ha colpito una folla di persone radunate vicino all’aeroporto, diventato sinonimo di speranza per molti dopo la resa della città ai Talebani. Lo ha riferito su Twitter Khaama Press che ha pubblicato “foto dall’area” con civili che trasportano come possibile, con l’aiuto di carriole, i feriti in ospedale.

Allarme per lancio di razzi

A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di Intelligence, a Kabul sarebbe appena stato diramato un allarme per lancio di razzi in direzione della struttura aeroportuale, già colpita da due esplosioni, con la seconda che avrebbe colpito lo stesso gate già preso di mira.

52 feriti e numero imprecisato morti

Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha confermato che 52 persone sono rimaste ferite nelle due esplosioni. Mujahid ha aggiunto che l’esplosione ha causato anche diversi morti, ma senza fornire un numero esatto. Lo riferisce l’emittente afghana Tolonews.

“Morti e sangue vicino a me”

“‘Ci sono molti morti vicino a me e il canale è diventato color sangue’. Questo ci racconta l’ultima delle ragazze che avrebbe dovuto entrare con il nostro gruppo e che purtroppo è rimasta fuori dal gate dell’aeroporto di Kabul durante l’esplosione suicida avvenuta intorno alle 18.30, orario afghano”. Lo scrive in una nota l’ong Cospe che ha lavorato dal 2008 al 2019 in Afghanistan a difesa dei diritti umani.