La donna stava lavorando ad un set fotografico. Intanto gli animalisti insorgono per l’utilizzo commerciale degli animali

Stava lavorando ad un set fotografico molto particolare. Una modella, infatti, era intenta a farsi fotografare in un recinto con animali non proprio rassicuranti. Il fatto è accaduto in Germania, nella zona Est. Jessica Leidolph è il nome della modella trentaseienne protagonista dell’attacco feroce del felino. Il leopardo, infatti, l’ha aggredita ed ora è in ospedale in gravi condizioni per ferite alla testa.

Modella aggredita, la reazione degli animalisti

L’aggressione è avvenuta a Nebra, nella Sassonia-Anhalt, in un centro privato per animali in pensione che sono stati già impiegati in precedenti produzioni cinematografiche. I felini, quindi, sono già finiti sul set in altre occasioni, questa non era la prima volta. Nel recinto dove la modella stava effettuando il set fotografico c’erano due leopardi, Troy e Paris.

Spesso si supera il limite della sicurezza per fini lavorativi e si corrono rischi per una semplice imprudenza che può diventare fatale e costare la vita. Intanto il fatto ha destato scalpore anche negli animalisti. Per loro gli animali non vanno più sfruttati a fini commerciali.

Nello specifico, in risposta all’attacco alla modella tedesca, il gruppo Peta per la difesa dei diritti degli animali ha chiesto che i felini siano tenuti in centri di soccorso riconosciuti dallo Stato, dove non possono essere sfruttati a fini commerciali.