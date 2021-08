Sicilia, in arrivo la zona gialla: a rischio anche un’altra Regione

Domani arriverà l’ufficialità per la Sicilia. A rischio anche la Sardegna che potrebbe resistere ancora una settimana

E’ atteso il monitoraggio definito dell’Istituto Superiore della Sanità per quanto riguarda la Sicilia. E’ molto vicina la zona gialla per l’isola. I parametri sono stati già superati nei giorni scorsi. L’ufficialità dovrebbe arrivare domani per partire, poi, come da consuetudine da lunedì. In questo caso si tratterebbe del primo cambio di colore dell’estate. Intanto è osservata speciale anche la Sardegna. In questo caso, però, ci sono ancora dei dubbi sul passaggio in zona gialla. Per la Sicilia c’0è più certezza.

I numeri della Sicilia

Per quanto riguarda i dati della Sicilia, che dovrebbero portare alla definizione della zona gialla da lunedì 30,si superano tutti e tre i parametri determinanti per il cambio colore. Si tratta dell’incidenza ogni 100 mila abitanti che è a 186,27 contro il limite di 150; posti letto in area non critica occupati al 20% contro un limite di 15; e occupazione delle terapie intensive all’11% contro il 10 limite. Intanto la crescita dei ricoveri prosegue: ieri erano 102 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 751 i ricoveri ordinari. I contagi, invece, registrano un incremento del 33,6%.

In Sardegna, invece, il tasso di occupazione delle terapie intensive preoccupa non poco. Il valore è al 12% con 24 ricoveri in area critica su 204 posti letto disponibili.

Le due isole si apprestano ad essere le prime ad entrare in zona gialla in attesa he la campagna vaccinale nazionale si avvicini alla quota dell’80% per settembre fissata dal commissario straordinario.