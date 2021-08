Ruba in un negozio ma si dimentica il telefono, torna a recuperarlo e viene arrestata

Una ragazza di 25 anni a Forlì dopo aver rubato in un negozio, è dovuta tornare sui suoi passi per riprendersi il cellulare che aveva dimenticato. È stata così arrestata dalla polizia, che ha inoltre denunciato altri quattro giovani coetanei, tutti residenti in città, per furto aggravato.

È arrivata la segnalazione di un furto in un punto vendita del centro, si sono così immediatamente attivate le ricerche focalizzate su un gruppo di cinque giovani, alcuni dei quali immortalati all’interno del negozio mentre si aggiravano con fare sospetto. In particolare una di essi, la giovane poi arrestata, era stata inquadrata proprio nel momento in cui nascondeva la refurtiva sotto ai vestiti.

Subito dopo aver commesso il furto la ragazza si è però accorta di avere lasciato il suo telefono nel negozio ed è tornata dentro per recuperarlo. All’interno del punto vendita ha trovato i poliziotti che l’hanno bloccata, catturando anche gli altri quattro che la stavano aspettando fuori. All’interno della borsa della giovane, che aveva lasciato in custodia agli amici, sono stati recuperati un telefono cellulare ed una cassa Wi-Fi. Vista la flagranza, la giovane è stata arrestata.

Una nuova perquisizione del gruppetto ha permesso di trovare anche generi alimentati ed altra merce, frutto di un precedente furto in un altro negozio. Il giudice Marco De Leva ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari in attesa del processo che si terrà a settembre.