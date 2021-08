Trovati i cadaveri di tre neonati nell’armadietto di un garage

Orribile ritrovamento in Francia. I neonati sono forse morti in momenti differenti, accanto a loro trovati anche due coltelli

Orrore in Francia dopo la scoperta dei cadaveri di tre neonati in un garage nei pressi di Mézeray, nel dipartimento della Sarthe, nella regione della Loira. Il macabro ritrovamento è avvenuto grazie a un uomo di 41 anni che stava facendo le pulizie.

Il proprietario del garage aveva deciso di lavorare alla propria abitazione per mettere ordine nel suo garage. Notato l’armadietto, il 41enne aveva quindi deciso di forzarne la serratura trovando i resti di neonati avvolti in alcuni indumenti e riposti in dei sacchetti. Spaventato, si è rivolto alla polizia, che ha provveduto a ispezionare garage e armadietto. Non è chiara l’origine dei corpi, gli inquirenti si sono limitati a dire che i corpicini erano “in avanzato stato di decomposizione“.

Da una prima analisi, le morti pare non risalgano allo stesso periodo, potrebbe trattarsi di omicidi avvenuti in momenti diversi e magari riconducibili alla stessa origine. Nei sacchi sono stati trovati dai poliziotti anche due coltelli da cucina, forse usati per mettere fine alla vita dei piccoli. Sulla morte dei tre neonati è stata subito aperta un’inchiesta, con le forze dell’ordine che, in attesa dell’autopsia sui cadaveri, non escludono al momento alcuna pista investigativa.