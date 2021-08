Minaccia la moglie con una spranga di ferro, arrestato un uomo di 52 anni

Un uomo di 52 anni è finito in manette dopo aver minacciato la moglie con una spranga di ferro, colto in flagranza di reato dalla polizia

Un uomo di 52 anni ha minacciato dapprima di sfregiare la moglie con l’acido e poi si è presentato sotto casa sua con una spranga di ferro, ma i poliziotti sono riusciti ad arrestarlo poiché colto in flagranza di reato. È accaduto la scorsa notte quando una donna ha telefonato disperata ai carabinieri raccontando di essersi nascosta in casa di alcuni parenti per sfuggire alle botte del marito.

L’uomo era fuori dalla porta, armato di spranga di ferro e voleva aggredirla. La donna, per fare in modo che l’uomo andasse via, aveva spento le luci fingendo di non essere nell’appartamento. I poliziotti hanno preso in carico la richiesta disperata della donna e hanno colto P.R. in flagrante, nel cortile del palazzo, armato di spranga.

L’uomo, quando ha visto arrivare gli agenti, ha provato a nascondere la spranga dietro la schiena, e anche di sfuggire al controllo reagendo con spintoni nei confronti dei poliziotti. Tuttavia, giunta un’altra pattuglia, l’uomo è finito in manette. La moglie ha raccontato alla polizia che il marito è un uomo violento e da tempo subìva le sue angherie. Gli atteggiamenti del 52enne erano peggiorati col tempo, e dopo l’ennesimo atto di violenza, la donna era scappata da alcuni familiari, il che aveva scatenato ulteriori minacce da parte del marito.

L’uomo ha infatti minacciata di assassinarla finché non si è presentato sotto casa l’altra sera nel palazzo in cui la donna aveva trovato rifugio. La vittima ha poi querelato ufficialmente il marito, arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di strumento atto a offendere.