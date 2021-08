44enne ai domiciliari per maltrattamenti, viola le regole e torna in carcere

Un 44enne di Catania, già agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, viola la misura cautelare e rientra in carcere. Ecco cos’è successo

Un uomo di 44 anni di Catania, accusato di maltrattamenti in famiglia nel 2020, nei confronti dell’ex compagna e della madre di quest’ultima, era finito ai domiciliari in una comunità di Reggio Emilia dove avrebbe dovuto affrontare un percorso di recupero per disintossicarsi dalla droga.

Nonostante questo beneficio, l’uomo ha violato più volte la misura cautelare, risultando, in uno di questi episodi, positivo al test della cocaina che si era fatto procurare da un’altra persona. In un’altra occasione aveva avuto una crisi epilettica da assunzione di stupefacenti per cui era dovuto ricorrere a cure mediche.

Da questi atteggiamenti è risultata evidente la refrattarietà dell’uomo nell’intraprendere un percorso di recupero, al punto che la comunità in cui alloggiava ha revocato la disponibilità a ospitarlo nella propria struttura. La Procura di Catania, visti i comportamenti del 44enne, ha chiesto e ottenuto la revoca dei domiciliari e il ritorno dell’uomo in carcere. I carabinieri, ieri in giornata, hanno dato esecuzione alla misura cautelare di custodia del 44enne in prigione.