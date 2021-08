Vaccini Covid, Costa:«Molta gente indecisa perché non si fida, ha paura»

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa dice la sua sulla situazione vaccinazioni nel nostro Paese:«Medici di famiglia e farmacisti decisivi per sprint finale»

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervistato da Il Corriere della Sera, ha detto la sua sulla situazione vaccinazioni e del perché, a suo dire, vi sarebbero ancora milioni di italiani non vaccinati. «Dei milioni di italiani che ancora mancano all’appello io credo che la maggior parte non sia composta da No vax ma da gente che semplicemente non si fida, ha paura», spiega.

«Per convincere in un mese gli indecisi, però, bisognerà rifornire di più le farmacie e i medici di famiglia, dare loro molti più vaccini. Perché una parola del medico di base o del farmacista sotto casa è più efficace, secondo me, di qualunque testimonial», aggiunge il sottosegretario.

Secondo Costa, rendere obbligatoria la vaccinazione è «l’extrema ratio». Il sottosegretario spiega infatti:«Arriviamo prima a immunizzare a fine settembre l’80% dei vaccinabili e poi vediamo. Piuttosto allora allarghiamo il più possibile il green pass. L’ho già detto: penso agli uffici pubblici, ai tribunali. Torniamo al lavoro in presenza e diminuiamo lo smart working per assicurare i servizi ai cittadini».

Quello che Costa dice di rimproverarsi sono «le discoteche. Le abbiamo lasciate chiuse tutta l’estate e abbiamo sbagliato. Aprendole avremmo evitato i tanti balli fuori controllo e col green pass, grazie ai tamponi obbligatori, avremmo scoperto chissà quanti giovani positivi asintomatici in giro. Cerchiamo almeno di riaprirle per quest’ inverno. Questione di coerenza: se col green pass puoi cenare al chiuso con gli amici in un ristorante, allora con tutte le precauzioni puoi ballare anche in mezzo a una pista».