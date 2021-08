Afghanistan: Australia, Usa e Gb avvertono i connazionali:«Non vi recate in aeroporto, rischio attentato»

Cresce il rischio terrorismo a Kabul, con Australia, Usa e Uk che avvertono i propri connazionali di non recarsi in aeroporto. Ecco cosa sta accadendo

Cresce sempre più il pericolo di un attentato terroristico a Kabul, tant’è che Australia, Usa e Gran Bretagna hanno avvisato i propri connazionali di stare lontani dall’aeroporto, di non recarvisi e, a coloro che già sono lì, di allontanarsi subito. Secondo fonti dell’intelligence Usa, il rischio concreto di un attentato è assai forte.

Marise Paye, ministro Esteri Australia, ha avvisato i suoi:«C’è una minaccia in corso di un attacco terroristico molto alta». L’Ufficio degli Esteri del Regno Unito, ha invece chiesto agli inglesi in Afghanistan di «andare via verso un luogo sicuro e aspettare ulteriori notifiche».

Intanto il dipartimento di Stato Usa, alcune ore prima aveva avvisato coloro che si trovavano in attesa dell’Abbey Gate, East Gate o North Gate, di «andare via subito».