Covid, in Giappone sono stati rilevati dei lotti “contaminati” di vaccino Moderna: sospeso l’uso del farmaco per “cautela”. Ritrovate “sostanze estranee”, contaminazione avvenuta nel sito di produzione spagnolo.

Secondo quanto si apprende dai media internazionali, il Giappone avrebbe sospeso l’uso di circa 1,63 milioni di dosi del vaccino Moderna a causa di alcuni “lotti contaminati“. Il ministero della salute giapponese ha affermato che “sostanze estranee” sono state trovate in alcune dosi di un lotto di circa 560.000 fiale.

La Takeda Pharmaceutical, azienda che vende e distribuisce il vaccino in Giappone, ha affermato che Moderna ha sospeso (già dal 16 agosto scorso) tre lotti “per cautela” e starebbe già indagando per l’identificazione del problema. La compagnia avrebbe inoltre spiegato che tale “contaminazione” – sebbene non abbia rilasciato approfondimenti in merito – sarebbe avvenuta in un sito di produzione in Spagna.

Lotti ritirati, ma “non ci sono problemi di sicurezza”

“Ad oggi, non sono stati identificati problemi di sicurezza o efficacia“, ha affermato Moderna, aggiungendo che lavorerà con le autorità di regolamentazione e Takeda per indagare ulteriormente sulla questione. Non ci sono dettagli su quali siano le “sostanze estranee”, ma Takeda ha parlato di un tipo di particolato, sul quale è stato condotto un esame di emergenza.

Il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare ha affermato che dal 16 agosto sono state confermate tali “sostanze estranee” in otto siti di vaccinazione, localizzati nelle prefetture di Ibaraki, Saitama, Tokyo, Gifu e Aichi. Takeda, che ha denunciato la faccenda al ministero nella giornata di mercoledì, ha già richiesto un’indagine di emergenza da parte della società di biotecnologia statunitense, esortando le istituzioni mediche e altri enti a non utilizzare alcuna dose del vaccino che mostrasse anormalità – anche per quelle dosi non attualmente soggette alla sospensione.

Ad ogni modo, secondo quanto viene riportato dal quotidiano Japan Times, il ministero della salute ha pubblicato i numeri di lotto incriminato (3004667, 3004734 e 300495, tutti prodotti in Spagna), in modo che le persone che hanno ricevuto l’iniezione prima della sospensione possano verificare se hanno ricevuto una dose potenzialmente contaminata.

La società giapponese ha aggiunto che si adopererà il più possibile per evitare che la sospensione influisca sulla disponibilità di dosi di vaccino contro il coronavirus nel Paese. Tale problematica, del resto, è emersa in un momento in cui il Giappone sta lottando per contenere un ingente picco di infezioni, con il governo che già mercoledì ha annunciato un piano per porre altre otto prefetture sotto lo stato di emergenza COVID-19. Inoltre, mentre si continua con la somministrazione del farmaco in tutto il Paese, la variante Delta altamente contagiosa del virus ha fatto aumentare i casi segnalati quotidianamente in numerose zone della nazione.