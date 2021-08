Previsioni Meteo domani sabato 28 | cieli coperti

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 28 agosto. Al nord nubi con rovesci tutto il giorno. Al centro addensamenti in aumento con probabili piogge. Al sud tempo altalenante con schiarimenti e rovesci sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 28 agosto

Nord:

Molte nubi anche compatte su regioni occidentali, Lombardia, Emilia romagna e sulle restanti aree alpine e prealpine con deboli rovesci o temporali sparsi, in assorbimento dal pomeriggio su Liguria e relative zone pianeggianti con ampi spazi di sereno, mentre un miglioramento è atteso anche sui rilievi della catena alpina e prealpina, ma dalla sera; sul resto del nord cielo sereno o velato.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna, prevalenza di sole con scarsa nuvolosità, salvo annuvolamenti bassi e stratiformi che interesseranno dal pomeriggio la porzione settentrionale dell’isola; sul resto del centro molto nuvoloso già dal primo mattino con deboli precipitazioni sparse, più’ frequenti ed anche a carattere temporalesco nelle ore diurne su Umbria, appennino laziale e regioni adriatiche; atteso dal tardo pomeriggio un graduale miglioramento con decise aperture, eccezion fatta per l’area abruzzese dove copertura e fenomeni si attarderanno anche nelle prime ore notturne.

Sud e Sicilia:

Rapido sensibile peggioramento su Molise e Puglia centrosettentrionale con rovesci e temporali diffusi attesi dal tardo mattino; addensamenti consistenti su Campania, nonché su Basilicata e Calabria tirreniche con deboli precipitazioni sparse, anche temporalesche nella prima parte della giornata, ma con parziali schiarite nel pomeriggio; cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di spesse velature sul restante meridione.

Temperature:

Minime senza variazioni di rilievo su pianura piemontese, rilievi del triveneto, Sardegna settentrionale, bassa Toscana, Lazio, Abruzzo ed al sud; in calo sul resto del paese; massime in sensibile aumento sulla pianura padana e sul restante territorio emiliano-romagnolo; in diminuzione al centro, Molise orientale e Puglia garganica, più marcata sulle marche; stazionarie altrove.

Venti:

Moderati occidentali su Sardegna, Lazio e su gran parte del meridione; deboli settentrionali su Liguria, Emilia romagna e sul resto del centro con locali rinforzi sulle relative coste adriatiche; deboli variabili sul rimanente settentrione.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar di Sardegna e tirreno centrale; da mossi a poco mossi, canale di Sardegna, stretto di Sicilia e l’adriatico; mossi i restanti bacini.