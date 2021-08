Kabul, Macron apre ai talebani: “Bisogna discutere”

La Francia apre ai talebani attraverso le parole del presidente Macron. E’ necessario discutere con loro per aprire corridoi umanitari

In questa fase tiene banco la posizione dell’Unione Europea sulla crisi in Afghanistan. Il ritiro delle truppe occidentali a decisione americana apre una falla all’interno dell’Unione. L’assenza di una politica estera comune e di strumenti per manifestarla e agire al di fuori dei confini europei con una linea unitaria emerge con tutte le sue problematiche.

Kabul, la Francia apre al negoziato

Intanto, mentre il Capo dello Stato italiano Mattarella sollecita l’Unione a sopperire a questa grave mancanza, si procede in ordine sparso. Colloqui individuali con i vari Stati e annunci unilaterali caratterizzano questa fase d’azione dell’Unione in assenza di strumenti di azione unitaria di politica estera.

Nelle ultime ore, in particolare, c’è stato un annuncio del presidente francese Macron che apre ai talebani. Per la Francia è necessario aprire una discussione con loro, pur nn condividendo tante posizioni: “Sono centinaia e migliaia di persone da proteggere. Abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare. Costruiremo con i nostri partner, con una negoziazione con i talebani, le soluzioni per permettere a queste persone di lasciare l’Afghanistan e di essere protetti”. Queste le ultime parole di Emmanuel Macron in un’intervista alla tv francese ‘Tf1’ durante la sua visita in Iraq.

La priorità della Francia, come trapelato anche da Germania e Italia, è quella di salvare quante più persone possibili. Per questo motivo è necessario aprire un dialogo, seppur arduo, con i talebani che ormai controllano il territorio afghano: “Abbiamo avviato una discussione con i talebani perché dobbiamo portare al termine delle operazioni in Afghanistan e che sono queste evacuazioni. Dobbiamo essere lucidi sono loro che hanno il controllo di Kabul e del territorio. Dobbiamo avere delle discussioni con i talebani per queste operazioni questo non significa che ci sarà un riconoscimento” da parte della Francia”, ha concluso Macron.