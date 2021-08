L’allarme dell’OMS: «Temiamo 236 mila morti nei prossimi tre mesi»

L’OMS si dice preoccupata soprattutto per la situazione vaccini che nelle ultime settimane ha subito una brusca frenata.

L’OMS lancia l’allarme sulla situazione Covid-19 e in particolare sulla questione vaccinazione. Hans Kluge, Direttore regionale dell’OMS per l’Europa, prevede «236 mila decessi nei prossimi tre mesi».

Situazione vaccini

Hans Kluge e l’OMS si dicono «profondamente preoccupati» per come sta andando la campagna di vaccinazione in Europa. Questo perché si è verificata una «stagnazione» del tasso di vaccinazione anti-Covid19. Le vaccinazioni sono diminuite del 14% nelle ultime sei settimane perché in alcuni Paesi non vi è accesso ai vaccini, mentre in altri vi è una «mancanza di accettazione della vaccinazione». Ed è per questo motivo che l’OMS invita ad aumentare la capacità di produzione e a far si che la terza dose non diventi un lusso ma una forma di protezione per chi rientra nella categoria dei più fragili.

«La vaccinazione è un diritto, ma è anche una responsabilità» dice Kluge. «C’è una chiara necessità di aumentare la produzione, condividere le dosi e migliorare l’accesso ai vaccini degli Stati membri. Tutti, ovunque, dovrebbero avere il diritto di ricevere il ciclo vaccinale completo» conclude.