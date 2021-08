Non sono in corso negoziati di pace tra israeliani e palestinesi: è quanto reso noto dall’ufficio del Premier israeliano Naftali Bennett

La crisi afgana inopinatamente esplosa nelle ultime due settimane, con la celere presa del potere da parte dei talebani, culminata nella conquista di Kabul il 15 agosto, e il conseguente precipitoso, disordinato e scoordinato ritiro delle truppe della ex Coalizione NATO a guida Usa, ha fatto passare in secondo piano la c.d “questione palestinese“, cioè il conflitto arabo-palestinese, da sempre uno dei dossier più scottanti dell’agenda politica internazionale.

Del resto, come amava ripetere Yasser Arafat, uno dei leader storici dell’OLP, Organizzazione per la liberazione della Palestina (organizzazione politica palestinese considerata dalla Lega araba a partire dal 1974 la legittima “rappresentante del popolo palestinese”), nonché Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese dal 1996 fino alla sua morte, avvenuta nel 2004: “La Palestina è il cemento che tiene unito il mondo arabo oppure l’esplosivo che lo fa saltare in aria”. Ebbene in queste ore, nel silenzio dei media, tutti concentrati nel raccontare la crisi afgana, è arrivata l’ennesima doccia fredda sulle speranze di una ripresa dei negoziati di pace tra palestinesi e israeliani.

Medio Oriente, Bennett esclude negoziati di pace con i palestinesi. “Non c’è né ci sarà alcun processo diplomatico

Dunque, non ci saranno negoziati di pace tra i palestinesi e gli israeliani: lo ha comunicato l’ufficio del Primo ministro israeliano, Naftali Bennett, all’indomani dell’incontro, avvenuto ieri sera a Ramallah, tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, e il Ministro israeliano della Difesa, Benny Gantz.

“E’ un incontro che ha riguardato questioni di sicurezza. Non c’è alcun processo diplomatico con i palestinesi né ci sarà“, hanno precisato, secondo quanto riportano i media israeliani, dall’ufficio di Bennett.