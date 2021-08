Morta la gattina Nina tenuta incatenata per anni. Denunciato il proprietario

La povera gattina Nina, trovata qualche giorno fa in un’abitazione a Porcia, provincia di Pordenone, è morta nelle ultime ore. Ha vissuto per anni legata a delle catene in una scatola in pessime condizioni, denunciato il proprietario.

Porcia, Pordenone: dopo diversi giorni di agonia, è morta la povera gattina Nina, trovata non molto tempo addietro in un’abitazione del comune legata a delle catene in una scatola in pessime condizioni. Grazie ad un intervento dell’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali, si era riuscita a salvare dalle grinfie del proprietario, tra le altre cose, denunciato immediatamente. In questi giorni, infatti, sembrava che il peggio fosse passato, nonostante rimanesse in prognosi riservata. Ma purtroppo ieri mattina la brutta notizia: non ce l’ha fatta.

Morta la gattina Nina a Porcia: dalla ‘salvezza’ alla tragica fine

Fin da quando era piccola, la povera gattina Nina di Porcia era stata per tanti anni incatenata e dentro ad una scatola in pessime condizioni igieniche. Grazie ad una segnalazione anonima, l’Oipa ha ‘salvato’ l’animale, di circa 10 anni, dalle grinfie del proprietario. Subito l’hanno condotto in clinica dal veterinario che si è occupato di capire cosa avesse e come poterlo curare. La diagnosi non ha avuto scuse: grave disidratazione e insufficienza renale.

Quando è stata prelevata, infatti, la povera gattina Nina non rispondeva agli stimoli, non si reggeva in piedi e appariva in uno stato confusionale, con il pelo arruffato e pieno di nodi.

Se però inizialmente aveva dato riscontri più positivi, nonostante la prognosi riservata, è arrivata poi la brutta notizia che nessuno voleva: non ce l’ha fatta. Queste le parole di Laura D’Amore: “Sembrava essersi ripresa anche se restava in prognosi riservata. Sono però subentrati problemi intestinali, che si sono aggiunti all’insufficienza renale“.

La reazione del proprietario

Non appena l’Oipa ha ricevuto la segnalazione anonima e ha prelevato la povera gattina, il proprietario si è dichiarato non colpevole del reato. Si è infatti difeso giustificandosi e affermando che ha legato Nina per paura che potesse uscire e scappare.

Ma questo non è bastato per farlo sfuggire alla denuncia per il reato di maltrattamento di animali con in aggiunta una pesante sanzione. Perché nell’abitazione hanno trovato pure un cane privo di microchip.