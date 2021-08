Furto sulla rete ferroviaria Bari-Matera: 200 metri di cavi spariti e treni in ritardo

Nella notte del 30 agosto c’è stato un furto sulla rete ferroviaria Bari-Matera: sono stati rubati 200 metri di cavi in rame. La conseguenza più grave sono stati i ritardi dei treni fino a 40 minuti. Le parole dell’azienda

Ancora una volta la rete ferroviaria italiana si vede coinvolta in casi di furto di questo tipo. Si pensa che dietro ci possano essere gruppi e bande criminali ben organizzate che operano seguendo sempre lo stesso ‘metodo’. Nella notte del 30 agosto è successo sulla rete ferroviaria Bari-Matera e il bottino ha previsto il furto di circa 200 metri di cavi in rame. La conseguenza più grave, oltre al danno in sé, è la ripercussione sugli utenti che ogni giorno sono soliti prendere il treno.

Furto sulla Bari-Matera: spariti 200 metri di cavi e treni in ritardo

Il furto, avvenuto la scorsa notte sulla rete ferroviaria delle Ferrovie appulo lucane (Fal) Bari-Matera, tra Altamura e Pescariello, ha causato non solo danni economici ma quanto ritardi dei treni e problemi alla sicurezza. I 200 metri di cavi di fibra e di rame rubati servono infatti come componente essenziale per l’impianto di segnalamento e sicurezza. Venendo meno, il problema ha così rallentato la regolare funzionalità degli impianti e la loro messa in opera nella totale osservanza dei requisiti da rispettare. E non da meno, i treni hanno anche ritardato il regolare flusso orario a cui sono sottoposti.

“Oltre al danno economico che pesa sulle casse dell’azienda, questi atti reiterati e gravissimi hanno serie ripercussioni sulla circolazione ferroviaria“, queste le parole dell’azienda della rete ferroviaria. Il quale ha garantito massima professionalità e tempestività da parte degli addetti ai lavori nel ripristino delle normali funzionalità.

LEGGI ANCHE—> Bambino di 9 anni muore dopo la puntura di una cubomedusa

Chi ci va di mezzo sono gli utenti

Ma se i danni economici e le ripercussioni sulla sicurezza sono inevitabili, la preoccupazione degli utenti non è da meno. Le persone che infatti ogni giorno prendono il treno, a causa del furto, si sono così visti cancellare le tratte o ritardare i treni. Si sono avuti fino ad un ritardo di 40 minuti.

LEGGI ANCHE—> Gennaro Leone, il ricordo del giovane pugile ucciso in una rissa

Ecco le parole dell’azienda Fal al riguardo: “Quello che più ci spiace è che a pagare sono soprattutto i nostri utenti ai quali chiediamo comprensione per i disagi, seppur del tutto indipendenti dalla nostra volontà“.