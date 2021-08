Scuola, ecco cosa succede adesso se risulta un positivo in classe

Nuove regole e raccomandazioni per gli istituti con la ripresa della scuola in presenza. Verrà istituita anche la cosiddetta “aula Covid”

Imminente ormai il ritorno in classe. Con l’arrivo di settembre però la scuola dovrà fare i conti con la possibilità di nuovi contagi, per questo motivo i controlli saranno serrati e verranno attivate nuove regole per la quarantena degli alunni. Al momento la percentuale di vaccinati di tutto il personale scolastico è del 90% ma si lavora per il coinvolgimento anche dei ragazzi dai 12 anni in su.

Si teme soprattutto il propagarsi della variante Delta, risultata molto più contagiosa delle altre forme di Covid e che potrebbe infettare un alto numero di studenti, qualora dovesse propagarsi negli istituti. Per questo motivo il ministero dell’Istruzione sta raccomandando di mantenere alta l’attenzione e ha dato nuove indicazioni a dirigenti scolastici, personale e docenti.

LE NUOVE REGOLE DELLA QUARANTENA

Qualora si venga a contatto con un positivo, la quarantena prevista per un vaccinato è di soli 7 giorni, se il tampone dovesse risultare negativo. Precedentemente era di 10 giorni, periodo che rimane valido se la persona in questione non è vaccinata. Torna in questo caso anche la Dad, la didattica a distanza. “I docenti, per la maggior parte vaccinati, faranno quarantene di 7 giorni – racconta Valeria Sentili, preside dell’istituto comprensivo Francesca Morvillo di Roma, intervistata dal Messaggero – mentre tra gli studenti, dalla seconda media in poi, ci saranno i ragazzi vaccinati che torneranno in presenza dopo 7 giorni e ragazzi che potranno tornare solo dopo 10 giorni. Quindi la didattica a distanza, attivata per le classi in quarantena, dopo 7 giorni diventerà mista con ragazzi in presenza e ragazzi a distanza”. Resta valido anche l’isolamento di 21 giorni per i casi positivi ma senza sintomi da almeno 7 giorni.

Previste quindi 4 diverse modalità di quarantena, legate alla vaccinazione e alle varianti. Non solo, verrà anche anche istituita in tutti gli edifici scolastici, un’aula Covid con la funzione di isolare un sospetto caso positivo. Se durante la mattinata uno studente o un docente manifestasse un qualche sintono, verrà portato in uno spazio apposito e isolato fino alla verifica della possibile infezione. In caso di minori, verranno ovviamente contatti immediatamente i genitori.