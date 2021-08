Brunetta sul Pil: “Spinta inattesa, con lavoro in presenza correrà ancora di più”

Renato Brunetta è soddisfatto dei segnali di ripresa registrati dall’economia italiana in questi mesi. Il livello di crescita del Pil è pari al 4,7%. Il ministro della Pubblica amministrazione, come sottolineato in una nota, auspica adesso che esso aumenti ulteriormente con il ritorno alla normalità: dal pubblico al privato. La battaglia contro la pandemia di Covid-19, infatti, ha in tal senso un ruolo centrale.

Le stime preliminari del Pil nel secondo trimestre 2021 sono favorevoli: +2,7% sul trimestre precedente, +17,3% annuo. Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta si è detto soddisfatto. “Con una variazione acquisita del prodotto interno lordo per il 2021 pari a +4,7%, stimare un livello di crescita del Pil 2021 vicino al +6% sembrava, ai più, un azzardo. Invece, l’avvento del Governo Draghi, con la sua credibilità, è stato il game changer che ha prodotto sul nostro sistema economico effetti di fiducia tali da dare una spinta inattesa (sempre per i più) alla nostra economia, con buona pace dei pessimisti di maniera“. Lo ha detto in una nota.

Il passo successivo sarà andare avanti con la crescita. “Ora bisogna accompagnare questi ottimi segnali che vengono dai principali aggregati della domanda interna in ulteriore espansione con coerenti scelte di politica economica, per dare ancora più vigore al contributo che può provenire dalle aree metropolitane e, in particolare, dal settore terziario“. Sarà fondamentale, in tal senso, promuovere la battaglia contro il Covid-19 ed il ritorno alla normalità. “Questa crescita, infatti, potrebbe essere addirittura superiore, se si ripristinerà la modalità ordinaria di lavoro in presenza, tanto nel pubblico quanto nel privato. Partendo dalla scuola, con il rientro in classe di insegnanti e alunni. Un ritorno in presenza necessario anche per rendere pienamente effettive le riforme già attuate, come la semplificazione dell’accesso al superbonus 110%, nell’interesse di cittadini, famiglie e imprese”.

Le norme attualmente in vigore saranno un importante aiuto per l’economia. “Così facendo, con un rigoroso rispetto delle regole sanitarie unito al Green pass, il nostro sistema economico, che oggi si trova ancora al di sotto del suo livello di crescita potenziale, farebbe un altro scatto in avanti, che gioverebbe ancor più ai settori del terziario urbano, come quelli della Horeca (hotel, ristoranti, bar), dell’abbigliamento e dei trasporti. Una forte crescita dell’economia, dunque, è indubbia. Per trasformarla in una ripresa duratura e strutturale il Governo sta facendo la sua parte implementando le riforme. Accanto a questo, occorre che l’intero Paese si appropri del processo di cambiamento innescato dal Pnrr. Dipende da tutti noi“, ha concluso il ministro Renato Brunetta..