Pensioni, in 10 anni perso il 30% del potere di acquisto: «Rischio collasso»

Il Segretario generale Uil Pensionati invita a prendere una posizione e a discutere sul tema pensioni: «I pensionati vanno protetti» afferma.

La crescita dell’inflazione rischia di avere delle pesanti ricadute sui pensionati e sulle loro pensioni. Attraverso un comunicato, Carmelo Barbagallo, Segretario generale Uil Pensionati espone le sue preoccupazioni.

Proteggere i pensionati

«La crescita dell’inflazione non è un bene per i pensionati, che negli ultimi 10 anni hanno perso circa il 30% del loro potere di acquisto» si legge sul sito Uill Pensionati. «Le pensioni, che oggi sono il vero ammortizzatore sociale delle famiglie di questo Paese, rischiano di collassare» spiega Barbagallo. Per questo motivo, il Segretario generale Uil Pensionati invita a riflettere e a prendere una posizione sul tema pensioni. «È arrivato il momento di discutere seriamente delle pensioni di oggi e di domani» afferma Carmelo Barbagallo.

LEGGI ANCHE: Confarca su monopattini elettrici: «Regolamentarli, sono armi in mano ai giovani»

«Uno dei temi fondamentali della più generale discussione sulla riforma del sistema pensionistico deve essere proprio la tutela del potere di acquisto. – continua – Le pensioni devono essere adeguatamente protette dall’inflazione, a partire dal ripristino, dal 1 gennaio 2022. – conclude – Così come previsto dalla normativa vigente, del meccanismo di rivalutazione delle pensioni più equo di quello in vigore attualmente».