Presenza certa d’amore | Il Vangelo di oggi Martedì 31 Agosto 2021

Liturgia di oggi Martedì 31 Agosto 2021

MARTEDÌ DELLA XXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno:

tu sei buono, o Signore, e perdoni,

sei pieno di misericordia con chi ti invoca. (Sal 85,3-5)

Prima Lettura

Gesù Cristo è morto per noi, perché viviamo insieme con lui.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési

1Ts 5,1-6.9-11

Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà: «C’è pace e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire.

Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre.

Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri.

Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 26 (27)

R. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:

di chi avrò timore?

Il Signore è difesa della mia vita:

di chi avrò paura? R.

Una cosa ho chiesto al Signore,

questa sola io cerco:

abitare nella casa del Signore

tutti i giorni della mia vita,

per contemplare la bellezza del Signore

e ammirare il suo santuario. R.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore

nella terra dei viventi.

Spera nel Signore, sii forte,

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. R.

Il Vangelo di oggi Martedì 31 Agosto 2021

Io so chi tu sei: il santo di Dio!

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 4,31-37

In quel tempo, Gesù scese a Cafàrnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità.

Nella sinagoga c’era un uomo che era posseduto da un demonio impuro; cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!».

Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male.

Tutti furono presi da timore e si dicevano l’un l’altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?». E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante.

Presenza certa d’amore | Il commento al Vangelo di oggi Martedì 31 Agosto 2021

Gesù ha potere sul male, ed il male è più astuto rispetto all’ingenuità umana. Il demonio presente nel posseduto riconosce subito l’identità di Gesù. Non gli dice “sei il Messia” o “sei il Figlio di Dio”, ma “il santo di Dio”. La parola “santo” poteva associarsi ai patriarchi come Mosè, Abramo, Aronne… Una parola che fa scalpore! Eppure il male non vuole fare buona “propaganda” a Gesù. Il demonio sa benissimo di essere conosciuto come bugiardo per antonomasia, e quindi, pur dicendo la verità su chi è Gesù, vuole screditarlo.

I demoni hanno osservato l’operato di Gesù: la loro frustrazione è tanta, e si chiedono se Gesù sia venuto proprio a rovinare il loro impero. Gesù è venuto sì a liberarci, a salvarci, a togliere dalle nostre spalle il peso di tutto ciò che ci schiaccia e ci opprime, portando lui la Croce pesante dell’umanità e aiutandoci a portare la nostra.

Ma non è venuto solo a sconfiggere il male, è venuto tra di noi per amore nostro, per rimanere con noi per sempre, per amarci. Non è venuto solo come antagonista al maligno ma come presenza certa d’amore su cui possiamo sempre contare, sia quando siamo in difficoltà che quando siamo nella gioia: egli ci è sempre vicino. Pensiamo ai Sacramenti e alla preghiera: questi sono momenti di intimità in cui siamo noi con Dio e, aprendogli il cuore, in qualsiasi momento, lui potrà agire per liberarci, confortarci, guarirci e salvarci, donandoci la pace che un giorno splenderà per sempre nel nostro cuore.