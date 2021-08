Disubbidire a noi stessi | Il Vangelo di oggi Lunedì 30 Agosto 2021

La conversione è riuscire a cambiare rotta in nome di quel Dio del quale siamo chiamati a fidarci, provando a disubbidire a noi stessi.

Liturgia di oggi Lunedì 30 Agosto 2021

LUNEDÌ DELLA XXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno:

tu sei buono, o Signore, e perdoni,

sei pieno di misericordia con chi ti invoca. (Sal 85,3-5)

Prima Lettura

Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési

1Ts 4,13-18

Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti.

Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo: noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore.

Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 95 (96)

R. Il Signore viene a giudicare la terra.

Cantate al Signore un canto nuovo,

cantate al Signore, uomini di tutta la terra.

In mezzo alle genti narrate la sua gloria,

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R.

Grande è il Signore e degno di ogni lode,

terribile sopra tutti gli dèi.

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla,

il Signore invece ha fatto i cieli. R.

Gioiscano i cieli, esulti la terra,

risuoni il mare e quanto racchiude;

sia in festa la campagna e quanto contiene,

acclamino tutti gli alberi della foresta. R.

Davanti al Signore che viene:

sì, egli viene a giudicare la terra;

giudicherà il mondo con giustizia

e nella sua fedeltà i popoli. R.

Il Vangelo di oggi Lunedì 30 Agosto 2021

Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio… Nessun profeta è bene accetto nella sua patria.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 4,16-30

In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:

«Lo Spirito del Signore è sopra di me;

per questo mi ha consacrato con l’unzione

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,

a proclamare ai prigionieri la liberazione

e ai ciechi la vista;

a rimettere in libertà gli oppressi

a proclamare l’anno di grazia del Signore».

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria.

Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Elisèo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.

Parola del Signore.

Disubbidire a noi stessi | Il commento al Vangelo di oggi Lunedì 30 Agosto 2021

Gesù, entrato in una Sinagoga come suo solito, legge una lettura del profeta Isaia presa “a caso” nel rotolo di pergamena. Nulla è però a caso. Il profeta Isaia aveva predetto l’avvento messianico già da molto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio…“.

Ecco come questo lieto annuncio, il Vangelo della risurrezione si sta compiendo. “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”, afferma infatti Gesù. Nessuno però vuole credere alla sua parola, tutti invece vogliono segni per credere.

Gesù ci dice al contrario che occorre avere fede di aver già ottenuto qualcosa per vederlo realizzare, non di vedere per credere, come fece San Tommaso. Inoltre in questo Vangelo Gesù ci spiega come “nessun profeta è ben accetto in patria”; cioè come nessuno accetti volentieri qualcuno che gli venga a dire come debba meglio comportarsi davanti a Dio e agli uomini; figuriamoci se si tratti di qualcuno che ben si conosce!

Siamo sempre recalcitranti alle correzioni che ci manda Dio attraverso la vita e attraverso i buoni consigli del prossimo. Perché? Perché sono scrolloni che smuovono la nostra pigrizia mentale e di cuore, i nostri schemi incrollabili. La conversione che ogni profeta viene a portare è invece riuscire a cambiare rotta in nome di quel Dio del quale siamo chiamati a fidarci, provando qualche volta a disubbidire a noi stessi. Non possiamo essere dei monoliti, ben piantati su noi stessi e sulle nostre certezze, ma delle creature vive, mobili, in grado di muoversi liberamente nella vita e nella libertà che solo Dio ci dà, insegnandoci ad amare.