Covid, Israele riapre le scuole: ma è allerta contagi

In Israele riapertura dell’anno scolastico prevista per oggi nonostante i timori di una nuova ondata di contagi di Covid-19

Israele ha deciso di riaprire le scuole anche se i contagi sono in risalita. E’ stato posto l’obbligo vaccinale oppure del tampone negativo per gli studenti che intendono entrare a scuola. Nel paese sono 2,5 milioni i bambini e ragazzi israeliani tornati oggi sui banchi. La paura di una nuova ondata c’è ma la priorità del paese è quella di bloccare le attività economiche.

Israele apre le scuole

Il direttore generale del ministero della Sanità, Nachman Ash è stato chiaro in tal senso: ‘Non credo che sia un azzardo – ha detto il direttore a Channel 12 – Penso che stiamo prendendo una decisione in linea la politica del governo. Vogliamo mantenere l’economia attiva e il sistema educativo attivo”. Ash ammette la preoccupazione: “un aumento di casi può esserci con l’apertura delle scuole, ma spero che vedremo un’inversione di tendenza nella prossima settimana o giù di lì”.

Il ministro dell’Istruzione Yifat Shasha-Biton è della stessa linea del collega della sanità e ncerca di avere parole confortanti per i genitori, chiaramente preoccupati: “Apprezzo lo sforzo congiunto che ci ha permesso di raggiungere il nostro obiettivo di aprire l’anno scolastico” . ”Alcuni genitori sono preoccupati e so che non sarà facile, ma abbiamo l’obbligo morale di riportare i bambini a scuola. Glielo dobbiamo come società”, ha detto.

Il ministero dell’Istruzione ha diffuso delle linee guida. Secondo queste ultime, chiunque entri in una scuola o in un asilo nido dovrà dare la prova della vaccinazione o un risultato negativo del test del Covid-19. Già il primo giorno di scuola, però, l’emittente pubblica Kan dichiara che più di 90mila studenti sono attualmente in quarantena perché contagiati o entrati in contatto con qualche positivo.