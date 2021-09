Covid, massima attenzione delle forze di polizia per proteste di oggi

Covid, oggi, 1 settembre, ci sarà grande attenzione da parte delle forze di polizia per le proteste annunciate dai no vax in tutta Italia

Oggi, 1 settembre, come preannunciato, si terranno in tutta Italia manifestazioni no vax per protestare contro l’entrata in vigore dell’obbligo di mostrare il green pass per viaggi a lunga a percorrenza. Attualmente l’annuncio delle manifestazioni è giunto solo tramite social.

Leggi anche:—>Casellati: «No a barriere a distribuzione universale del vaccino anti Covid»

La polizia si occuperà di monitorare stazioni, aeroporti e porti, per contrastare eventuali disordini. Il Viminale ha ribadito di garantire il diritto a manifestare, come sempre, in modo pacifico, nel rispetto delle norme, senza atti di violenza né minacce.