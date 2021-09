Violenze e minacce all’ex fidanzata, in manette stalker 23enne

Dopo una lunga indagine, il giovane è finito in manette per reiterati atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. Ecco cos’è successo

La Questura di Reggio Calabria, al termine di una lunga investigazione, con controllo delle immagini tratte da sistemi video sorveglianza e perquisizioni, ha arrestato un giovane di 23 anni reo di aver stalkerato l’ex fidanzata. L’uomo è considerato responsabile di atti persecutori reiterati nei confronti della ragazza, violenze e minacce, anche tramite armi. La ragazza, dopo aver trascorso anni nella paura, anni in cui ha subìto stalking fatto di pedinamenti e minacce, sfociate persino nell’appiccare fuoco all’auto di famiglia, ha deciso di denunciare.

Aggressioni, addirittura violenze sessuali subite, umiliazioni con tanto di pistola, avevano reso la vittima inerme. Si era venuto a creare un forte clima di terrore attorno alla ragazza, al punto che molti conoscenti, per paura di subire ritorsioni, hanno cominciato a stare lontano dalla ragazza.

La ragazza stessa, per evitare di mettere a rischio i propri amici, si era isolata e non usciva più di casa. L’inchiesta della Polizia di Stato ha portato alla luce 7 anni di violenze e persecuzioni subite. Una volta resasi evidente la personalità aggressiva del 23enne e aver raccolto tutti gli indizi, si è proceduto al suo arresto.