Previsioni Meteo OGGI mercoledì 1 settembre | cieli sereni

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 1 settembre. Al nord scarse nubi sparse. Al centro cieli prevalentemente sereni. Al sud cieli sereni con possibili coperture in serata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 1 settembre

Nord:

Annuvolamenti cumuliformi tra mattino e pomeriggio a ridosso dei rilievi alpini centroccidentali e su quelli appenninici con qualche isolato piovasco associato; bel tempo sul restante settentrione seppur con foschie anche dense attese nelle prime ore del mattino lungo il corso del po’ e qualche addensamento più consistente che potrà interessare in mattinata l’area romagnola.

Centro e Sardegna:

Al mattino addensamenti compatti su coste orientali sarde e sulle regioni centrali adriatiche con deboli rovesci e qualche temporale su quest’ultime, ma in graduale assorbimento dalle ore pomeridiane con ampie schiarite su Sardegna nordorientale, marche e coste abruzzesi; altrove cielo sereno o poco nuvoloso, salvo un moderato sviluppo di nubi ad evoluzione diurna che saranno in grado di produrre locali piovaschi limitatamente alle aree appenniniche e meridionali laziali.

Sud e Sicilia:

All’inizio molte nubi su Molise e puglia nonché su appennino campano, Basilicata e Calabria ionica con lievi rovesci e qualche isolato temporale; seguirà un riduzione dei fenomeni a partire dalle relative zone costiere adriatiche, accompagnata da aperture sempre più decise; cielo pressoché stellato da fine giornata. Altrove ampio soleggiamento con nuvolosità scarsa o del tutto assente, salvo annuvolamenti più consistenti attesi nelle ore diurne sul restante territorio campano.

Temperature:

Minime in lieve rialzo su Toscana, Umbria e Sicilia centromeridionale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in aumento al nord, ovest Sardegna, Toscana, coste Laziali e campane e sulla Sicilia meridionale; in diminuzione su coste orientali sarde, Abruzzo, regioni meridionali adriatiche, appennino campano e Basilicata orientale; stazionarie altrove.

Venti:

Da deboli a moderati dai quadranti settentrionali al centro e dal sud con locali rinforzi sulla puglia; deboli variabili al nord.

Mari:

Mossi canale di Sardegna, adriatico centromeridionale e ionio orientale, con locali ulteriori intensificazioni del moto ondoso dal pomeriggio; da mosso a poco mosso il mar di Sardegna; poco mossi i restanti bacini, ma con tendenza a divenire mossi dalla sera basso tirreno ad ovest e stretto di Sicilia.