Bollettino coronavirus 2 settembre: 6.761 contagi, 62 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 2 settembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 6.761 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.503. Sono invece 62 le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri. Sono 293.067 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 303.717. Il tasso di positività è del 2,3%, rispetto al 2,1% di ieri. Sono 555 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.205, rispetto a ieri 26 in meno.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.553.241, i morti 129.352. I dimessi e i guariti sono invece 4.286.991, con un incremento di 6.372 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.898, con un decremento di 320 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Toscana 615 e altri 5 decessi

In Toscana sono 272.418 i casi di positività al Coronavirus, 615 in più rispetto a ieri (593 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico). L’età media nuovi casi è di 37 anni circa: il 24% ha meno di 20 anni, il 33% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 10% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più. Si registrano purtroppo cinque nuovi decessi: due uomini e tre donne, età media di 78,6 anni, le cui province di residenza sono Firenze, Pistoia, Arezzo e, per due delle vittime, Pisa e che portano il totale a 7.025. I ricoverati sono 461 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (5 in più). Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 254.472 (93,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.921, -0,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 10.460 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (55 in meno rispetto a ieri, meno 0,5%). Sono 12.054 (159 in più rispetto a ieri, più 1,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Rispetto alle singole province Firenze registra 202 casi in più rispetto a ieri, Prato 90, Pistoia 93, Massa Carrara 12, Lucca 40, Pisa 54, Livorno 24, Arezzo 45, Siena 25, 10.56 e Grosseto 30.

529 casi e un morto in Emilia-Romagna

Altri 529 casi di Coronavirus in Emilia-Romagna e un morto, un 74enne nel Ferrarese, nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, 210 asintomatici sono stati rilevati con 28.109 tamponi e tra le province al primo posto c’è Modena con 116 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (79) e Rimini (70). I guariti sono 297 in più rispetto a ieri, i contagi attivi sono 15.957 (+231), il 97,3% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 48 (-3 rispetto a ieri), 388 quelli negli altri reparti Covid (+1). Alle 14 sono state somministrate complessivamente 5.903.432 dosi di vaccino; 2.741.559 sono le persone che hanno completato il ciclo.

In Campania aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Resta sostanzialmente stabile il tasso di positività in Campania (461 nuovi casi su 18.883 tamponi per un tasso del 2,44 contro il 2,52 di ieri). Calano i ricoveri ordinari, da 373 a 363 mentre si registra un incremento delle persone in terapia intensiva, passate dalle 22 di ieri alle 26 di oggi. Altri 9 i morti: 4 nelle ultime 48 ore e 5 nei giorni precedenti ma registrati ieri.

Nel Lazio 404 casi, a Roma 174 positivi

“Oggi su 7.989 tamponi nel Lazio e 11.167 antigenici per un totale di 19.156 test, si registrano 404 nuovi positivi (+54), sono 178 i casi in meno rispetto a giovedì 26 agosto, 4 i decessi (+1), 450 i ricoverati (+2), 66 le terapie intensive (-5) e 373 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’2,1% – aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 174. I dati del monitoraggio settimanale confermano calo di RT a 0,83 e incidenza a 58 casi ogni 100mila abitanti”.

