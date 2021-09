Esce dal Mc Donald’s e crolla a terra: 16enne lotta tra la vita e la morte

Un sedicenne della provincia di Venezia lotta tra la vita e la morte. Uscito dal Mc Donald’s con il suo ordine, è crollato sull’asfalto.

Un giovane di 16 anni era uscito dal McDonald’s di Spinea, in provincia di Venezia, con un sacchetto di patatine e una bibita in mano ed era salito di nuovo sul suo skateboard. Intorno a mezzogiorno, nessuno poteva immaginare che di lì a poco la vicenda si sarebbe trasformata in tragedia.

Giovane esce dal Mc Donald’s e crolla a terra: rischia la morte

Dopo aver percorso alcuni metri con lo skate sul marciapiede di via Palladio, un quartiere residenziale di Spinea, il sedicenne è caduto a terra. Il giovane ha sofferto un arresto cardiaco, così riporta il referto dei medici del Suem che sono intervenuti, chiamati da alcuni passanti che l’hanno portato all’ospedale di Mirano.

Il ragazzo è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Mirano. Il giovane residente a Chirignago lotta tra la vita e la morte, in prognosi riservata. La situazione è drammatica per il fatto che il 16enne è rimasto alcuni minuti senza ossigeno.