Aggressione razziale nella periferia: confermati 4 arresti

A Roma ha avuto luogo l’ennesima aggressione a sfondo razziale. Nella periferia di La Rustica questo non è stato un evento commesso da un singolo, ma l’attacco di un “branco”.

Nel pomeriggio del 26 luglio a Roma, in zona La Rustica, ha avuto luogo una violenta aggressione con l’aggravante della discriminazione razziale che ha visto coinvolto un cittadino straniero, che è stato picchiato, investito e inseguito fino all’interno di un bus di linea, dove è stato infine accoltellato.

Cittadino straniero picchiato, investito e accoltellato: arrestati i suoi aggressori

Le indagini della polizia, coordinate dalla procura di Roma, sono scattate dopo il tragico episodio avvenuto nel pomeriggio del 26 luglio. Il cittadino straniero è stato avvicinato dal “branco”, composto da circa una decina di persone che, dopo avergli chiesto un’informazione, lo hanno colpito ripetutamente con calci, pugni e bastonate.

Leggi anche -> Candidato sindaco No Vax: “Il governo mente, è un’associazione a delinquere”

Nonostante le botte la vittima è riuscita a scappare, ma gli aggressori lo hanno seguito con le auto investendolo. L’uomo ha cercato rifugio a bordo di un bus di linea, ma il branco ha sbarrato la strada al bus e uno degli aggressori è salito a bordo, ferendo la vittima con alcune coltellate. Sul posto sono sopraggiunte le pattuglie del V Distretto Prenestino, la Polizia scientifica e il 118.

Leggi anche -> Coppia australiana, bloccata dal Covid, scappa in barca a vela

Il ferito ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. Gli arrestati sono accusati, in concorso, dei reati di lesioni con l’aggravante della discriminazione razziale, violenza privata, porto di armi improprie e interruzione di pubblico servizio. Sono in corso gli accertamenti degli investigatori per l’identificazione degli altri partecipanti alla ‘spedizione punitiva‘, per ora sono stati individuati 4 giovani, tra i 29 e i 34 anni, residenti a La Rustica. I ragazzi sarebbero stati mossi da un “desiderio di rivalsa” con “l’obiettivo di individuare i punire” i responsabili di rapine avvenute nel quartiere, che avevano allarmato i cittadini. Per ora gli indagati si trovano agli arresti domiciliari.