Candidato sindaco No Vax: “Il governo mente, è un’associazione a delinquere”

Il candidato sindaco di Bologna, Andrea Tosatto, iscritto alle liste No Vax 3V – Verità e Libertà, ha pronunciato delle affermazioni molto gravi nei confronti del governo.

Nei giorni in cui i No Pass e No Vax si sono dati appuntamento per bloccare le stazioni ferroviarie e sulle chat di Telegram viaggiano messaggi che mettono nel mirino Stefano Bonaccini e Romano Prodi, su Facebook ha fatto campagna elettorale anche Andrea Tosatto, candidato sindaco a Bologna per la lista 3V – Verità e Libertà.

Candidato sindaco di Bologna: “Il governo mente sapendo di mentire”

Sul profilo Facebook di Andrea Tosatto, il “candidato sindaco di Bologna”, genovese d’origine e bolognese d’adozione, si definisce “Psicologo, scrittore e Pubblic Speaker”. Ha scritto un libro, “The Covid Show“, descritto come “un’analisi attenta, precisa, dissacrante, sempre pervasa di pungente ironia, del mondo ai tempi del Coronavirus”.

Tra i post di Andrea Tosatto, un’intervista a Visiontv in cui racconta di aver ricevuto una lettera di richiamo dalle autorità perché ancora non vaccinato, nonostante il suo lavoro di psicologo: “Non posso e non voglio fare da cavia gratuitamente in favore di una sperimentazione di massa utile alle grandi compagnie farmaceutiche. Senza risposte esaustive respingerò le richieste al mittente”.

Leggi anche -> Pier Silvio Berlusconi, avete mai visto la sua ex moglie? Chi c’era prima di Silvia Toffanin

Accanto ai volantini per la raccolta firme per la candidatura, i cittadini vengono chiamati con l’hashtag #iononmivaccinoperché, Andrea Tosatto ha tenuto su Newlife Radio, il 2 agosto scorso, una diretta dal titolo “Balle statali, mentono sapendo di mentire”.

Leggi anche -> Alessandro Borghese, ritorno in tv in grande stile: ecco il suo nuovo programma

Nella descrizione del video si legge un frase in cui viene descritto il governo come “non democratico, un’associazione a delinquere. Il ricatto è tipico della cultura mafiosa e camorrista”. Su un altro dei tanti profili a suo nome, sempre su Facebook, si leggono affermazioni più gravi, come consigliare di “dare un motorino” all’infettivologo Matteo Bassetti, inseguito e minacciato fin sotto casa da un No Vax. A chi nei commenti osserva che non si deve mai giustificare la violenza, Tosatto risponde: “Bassetti è uno che ha detto: vaccinare con le buone o con le cattive. Come la giustifichi questa?”.