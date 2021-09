Secondogenito di Silvio Berlusconi, marito di Silvia Toffanin e padre soddisfatto della sua attuale famiglia, Pier Silvio Berlusconi ha, però, alle spalle un precedente matrimonio. Scopriamo di più.

Pier Silvio Berlusconi è uno dei più promettenti figli dell’ex premier Silvio che da suo padre ha ereditato fiuto per gli affari e grande talento imprenditoriale. Il secondogenito di casa Berlusconi è nato dal primo matrimonio del patron di Mediaset con la ex moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio.

Il giovane Berlusconi ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del lavoro nel lontano 1992 lavorando a Publitalia, fino ad oggi dove gestisce l’azienda di famiglia e porta avanti le redini di quanto creato da suo padre Silvio.

Grande successo lavorativo per Pier Silvio Berlusconi ma anche tante soddisfazioni nella sua sfera di vita privata, considerando la sua duratura e solida relazione con la conduttrice Silvia Toffanin, dalla quale ha avuto dei figli e tutto procede a gonfie vele. Dal suo passato, però, emerge un matrimonio concluso: sapete chi è l’ex moglie di Pier Silvio? Eccola.

Pier Silvio Berlusconi: ecco chi è la sua ex moglie

Silvia Toffanin nel cuore del suo attuale compagno, Pier Silvio Berlusconi, ha preso il posto della sua ex moglie. La donna si chiama Emanuela Mussida ed è stata anche lei un’imprenditrice di successo. La passione per gli affari, quindi, ha legato Berlusconi junior e la Mussida, la quale ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda imprenditoriale, per poi diventare una modella.

Oggi la Mussida è un’affascinante cinquentenne che ha cambiato vita. Vive alle porte di Castelnuovo Valdicecina ed è legata ad un nuovo compagno che fa di professione l’avvocato e con il quale ha una bambina. L’ex moglie di Pier Silvio ha una grande passione per gli animali, tanto che ha fondato una Onlus che si occupa di animali in difficoltà. Inoltre, gestisce un centro di recupero per animali selvatici.

L’amore passato di Pier Silvio Berlusconi

Un amore di gioventù, quello di Pier Silvio Berlusconi per la Mussida, nato dopo una festa di Capodanno nel lontano 1984. Fu subito amore e il giovane rampollo aveva appena 21 anni. Convinti che il loro amore durasse per sempre, Pier Silvio e Emanuela dopo qualche anno di relazione si giurarono amore eterno all’altare e da questo amore, nel 1990, è nata anche la loro primogenita, la bellissima Lucrezia Vittoria, la quale oggi a sua volta è sposata.

Quando tutto sembrava andare per il meglio, però, i due si sono lasciati e hanno deciso di divorziare. Sulle cause e le motivazioni non ci sono delle notizie ufficiali e sia Pier Silvio che la Mussida non si sono mai esposti per tutelare la loro figlia.

Sicuramente oggi entrambi hanno voltato pagina, avendo costruito famiglie diverse, di cui Berlusconi junior con la Toffanin ma è certo che i rapporti tra i due sono molto sereni e distesi, provando stima e rispetto reciproco.