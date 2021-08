Pier Silvio Berlusconi “tradito” da lei | L’amaro addio a Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato Mediaset, dovrà fare a meno di lei per i prossimi progetti di Mediaset. Ecco tutto quello che è successo.

Nuova Mediaset

La nuova stagione televisiva 2021/2o22, in casa Mediaset, rappresenterà una vera e propria rivoluzione. Tra bocciature e grandi ritorni, l’Amministratore Delegato del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, ha voluto cambiare il volto di Cologno Monzese. Di certo, una delle grandi novità è il ridimensionamento di Barbara D’Urso e dei suoi salotti. La conduttrice napoletana tornerà con Pomeriggio Cinque, tutti i giorni, ma dovrà dire addio alla domenica televisiva. Al suo posto, Silvia Toffanin – con doppio appuntamento settimanale, dunque, oltre a Verissimo – con un nuovo format e Anna Tatangelo con il programma Scene da un Matrimonio.

Altra sorpresa, la mancata riconferma de L’Isola dei Famosi, nonostante i buoni risultati. Ilary Blasi, però, condurrà un nuovo show su Canale 5, Star in the Stars. Mentre tornerà il reality La Talpa. Pier Silvio Berlusconi, però, ha dovuto dire addio ad una delle conduttrici storiche di casa Mediaset.

L’addio tra Berlusconi e Marcuzzi

La conduttrice Alessia Marcuzzi, nelle scorse stagioni al timone di Temptation Island e Le Iene, ha lasciato Mediast. Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, non ha nascosto la sua delusione. Ed ha spiegato: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. E’ lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto“.

La conduttrice, sui social, ha spiegato con queste parole il suo addio a Mediaset, dopo 22 anni: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’ E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.