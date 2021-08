Barbara D’Urso in bikini e senza trucco: lo scatto della conduttrice acqua e sapone scatena i social

Barbara D’Urso, in alcuni scatti social, si è mostrata senza trucco in riva al mare. A 64 anni, la conduttrice Mediaset appare in tutta la sua bellezza. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Barbara D’Urso senza trucco

Una stagione televisiva, quella appena trascorsa, piena di alti e bassi. Lei, ad ogni modo, resta una delle conduttrici più amate dal grande pubblico televisivo. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di ritornare a Milano. La conduttrice, in diversi scatti pubblicati sul suo account Instagram ufficiale, si è mostrata in gran forma, ma soprattutto senza trucco. Anche acqua e sapone, D’Urso ha conquistato il grande pubblico.

La conduttrice ci scherza su: “Ci sono più filtri qui che nel autoricambi del mio amico!”. Barbara D’Urso ha indossato per l’occasione un bikini nero e un bermuda di Versace, del valore di 190 euro. Ma a 64 anni, la presentatrice Mediaset appare in tutta la sua bellezza e gli utenti social sembrano apprezzare.

La nuova stagione televisiva

Barbara D’Urso tornerà a settembre con il suo salotto televisivo di Pomeriggio Cinque, tutti i giorni su Canale 5. Archiviata dunque la deludente esperienza del doppio appuntamento domenicale – con Domenica Cinque e Live – Non è la D’Urso – la conduttrice partenopea è pronta a ripartire. Di certo, non sono state mantenute le promesse fatte in primavera di un ritorno in prima serata.

Nelle ultime settimane, dopo la conferma della nuova edizione del reality La Talpa, è partito il toto-nomi per la conduzione. Per il programma che fu di Paola Perego, si è fatto con insistenza il nome proprio di Barbara D’Urso. Del resto, la Carmelita nazionale, è già stata al timone del Grande Fratello e La Fattoria in passato. Al momento, però, non c’è nulla di ufficiale. Ma non è escluso che, durante la stagione televisiva, alla conduttrice possa essere affidato un nuovo format.