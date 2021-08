Chi è Andrea Nicole: tutto sulla nuova tronista transgender di Uomini e Donne

Settembre è ormai alle porte, e con esso, anche l’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne. Le nuove puntate andranno come sempre in onda su Canale5 a partire dal 13 settembre, dal lunedì al venerdì alle 14.45.

Tra i ragazzi e le ragazze in cerca del vero amore, quest’anno, per la prima volta nella storia del dating show, ci sarà anche Andrea Nicole, una giovane donna di 29 anni, nata uomo. Scopriamo insieme chi è Andrea, il suo percorso e perché ha scelto di partecipare a Uomini e Donne per trovare l’anima gemella.

La storia di Andrea Nicole

Andrea Nicole sarà una delle troniste della nuova edizione del dating show targato Mediaset. Una storia importante, la sua, scandita da momenti di felicità, ma anche da periodi all’insegna della paura e dell’inadeguatezza. Il motivo per il quale il percorso di Nicole ha creato così tanta curiosità tra l’opinione pubblica risiede in una scelta presa dalla ragazza a soli 18 anni: nata uomo, ha deciso di iniziare ufficialmente il percorso per diventare donna.

Durante un’intervista esclusiva rilasciata a FQMagazine per il FattoQuotidiano.it, Andrea ha raccontato un po’ di sé e di quando ha capito di voler intraprendere il percorso del cambio di sesso, completato totalmente circa otto anni fa. La ragazza afferma: “In realtà ho sempre manifestato l’esigenza di appartenere al sesso femminile fin da piccola […]. Alle scuole medie ho conosciuto la cattiveria, fino a quel momento la mia casa era una bolla […]”.

Per quanto riguarda, invece, la reazione della famiglia, sempre durante la medesima intervista, Andrea rivela: “Per loro è stato uno shock, una reazione comprensibile. Quando tuo figlio a 15 anni ti dice di voler cambiare sesso subentra il trauma, all’epoca era un argomento non molto discusso. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me”.

La decisione di salire sul trono

Trovare l’amore, il vero amore, si sa, non è un’impresa facile al giorno d’oggi. È anche questo il motivo per il quale Andrea Nicole, dopo aver lavorato per dieci anni in un negozio di abbigliamento, ha deciso di lasciare la sua routine e sedersi sul trono di Uomini e Donne. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di FQMagazine, Andrea racconta: “Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte”.

In bocca al lupo ad Andrea Nicole, allora! Che questa nuova esperienza possa servirle non solo a trovare l’amore, ma anche (e soprattutto) ad acquisire più sicurezza e abbandonare le proprie paure.