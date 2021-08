Uomini e Donne, anticipazioni prime puntate della nuova stagione: il ritorno di una vecchia conoscenza di Gemma

In questi giorni hanno avuto inizio le prime registrazioni della nuova edizione del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Secondo fonti attendibili ci sono stati fin da subito i primi battibecchi. Un ex cavaliere del Trono over è tornato per rimettersi in gioco davanti alle telecamere. Inevitabili sono stati dei commenti da parte di alcuni partecipanti.

Uomini e Donne, novità e ritorni

Secondo le anticipazioni non sono mancati i colpi di scena. Del resto il programma è amato dal pubblico proprio per questo: tutto è affidato all’improvvisazione, dal momento che ci sono dei sentimenti di mezzo. La data di inizio sarà lunedì 13 settembre, quindi manca poco più di due settimane per la messa in onda della prima puntata. Si può scoprire qualcosa di ciò che è avvenuto nello studio grazie alle notizie che circolano sul web. In seguito a una segnalazione di Deianira Marzano, gli utenti social hanno scoperto il nome del primo tronista. Si chiama Joele Milan. Rispecchia l’idea della De Filippi sul giovane estraneo sia al mondo dei social che a quello dello spettacolo. All’inizio non riuscirà a nascondere il proprio imbarazzo, ma riuscirà a familiarizzare con il contesto televisivo grazie a tutti i presenti. Per quanto riguarda il Trono over, torneranno alcuni volti noti. Uno farà molto discutere.

Scontro tra Riccardo e Gemma

Nel parterre maschile ci sarà di nuovo l’affascinante napoletano Armando Incarnato, il quale si metterà da subito alla prova andando in esterna con una ragazza. Anche Ida Platano avrà subito modo di conoscere due ragazzi intenti a corteggiarla. Poi tornerà con grande sorpresa Riccardo Guarnieri. Durante l’estate si diceva che avesse trovato l’anima gemella, ma sembra che le cose non siano andate a buon fine. Avrà una discussione con Gemma Galgani, la quale tende sempre a difendere a spada tratta l’amica Ida. A parer suo l’uomo non riesce a portare avanti una relazione perché troppo concentrato su sé stesso. Del resto sono le stesse parole usate da Roberta Di Padua quando ha avuto un confronto con lui dopo averlo lasciato. Della dama torinese si sta dicendo che si è rifatta il seno e le labbra. Come se non bastasse durante l’intervista ha lanciato delle frecciatine all’opinionista, ragion per cui avranno sicuramente l’ennesima lite.

Leggi anche -> Gemma Galgani si è rifatta? Le accuse per la dama di Uomini e Donne sui social | Ecco la verità

La nuova tronista

Quest’anno sul trono sarà seduta anche Andrea Nicole, la prima transgender del programma. Alcuni corteggiatori non nasconderanno la loro perplessità sul conoscerla per via del suo percorso di trasformazione. Tuttavia molti saranno concordi nel dire che si tratta di una bella ragazza. Infine sul web è stato dato il nome di Matteo, un altro tronista. Non si sa ancora il cognome. Se fosse Ranieri, arriverebbe la conferma che si tratta appunto dell’ex corteggiatore di Sophie Codegoni. Per scoprirlo non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti o la prima puntata.

Leggi anche -> Uomini e Donne colpo di scena: la coppia è scoppiata, fan sconvolti