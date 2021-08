Gemma Galgani si è rifatta? Le accuse per la dama di Uomini e Donne sui social | Ecco la verità

Sono tante le donne che, a qualsiasi età, scelgono di recarsi dal chirurgo estetico per modificare delle parti del corpo che non permettono loro di sentirsi a proprio agio con sé stesse. Questa decisione è stata presa anche da Gemma Galgani, storica dama del trono over del dating show Uomini e Donne.

Sembrerebbe che la donna, dopo essere già ricorsa alla medicina estetica un anno fa per effettuare un lifting facciale, abbia subito un nuovo intervento di chirurgia plastica. Ma ciò che voi tutti vorrete sapere è: “Cosa si è rifatta Gemma Galgani?”. La risposta alla vostra domanda la troverete in questo articolo.

Un nuovo intervento per Gemma

Non smette di far parlare di sé Gemma Galgani, presenza fissa, oramai, del parterre delle dame del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver ricevuto numerose critiche per il lifting facciale eseguito un anno fa, Gemma rischia di essere nuovamente additata a causa di un ulteriore intervento a cui si sarebbe sottoposta. I commenti negativi potrebbero arrivare non solo dall’opinione pubblica, ma anche (e soprattutto) dall’opinionista del celebre dating show, Tina Cipollari.

Secondo alcune fonti certe, all’età di 72 anni, Gemma Galgani si sarebbe rifatta il seno. La dama, al momento, non ha né smentito né confermato la notizia, lasciando così un alone di curiosità e di mistero sulla faccenda. L’unico modo per scoprire la veridicità di questi rumors è aspettare l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, prevista per il 13 settembre.

Leggi anche—>Terence Hill, sapete chi è la moglie? Ecco la bellissima, insieme da una vita

Leggi anche—>Striscia la Notizia, è ufficiale: ecco chi saranno i nuovi conduttori della prossima stagione

Un percorso difficile

Gemma Galgani, nata a Torino il 19 gennaio 1950, è approdata negli studi televisivi del dating show più di cinque anni fa. Durante il suo percorso, la donna ha iniziato frequentazioni con più uomini, terminate, però, tutte con un nulla di fatto. Una delle relazioni più discusse e chiacchierate intraprese dalla dama all’interno della trasmissione è sicuramente quella con Giorgio Manetti, uno dei play boy più amati della storia del programma. Il cavaliere fiorentino, soprannominato “il gabbiano” proprio per la sua voglia di libertà, per Gemma rappresenta senza dubbio uno dei rapporti più importanti avuti a Uomini e Donne.

Oltre alle delusioni d’amore e ai tanti tentativi falliti nella ricerca dell’uomo perfetto, Gemma Galgani è chiamata anche a tenere testa alla sua “nemica” per eccellenza: Tina Cipollari. Durante tutto il percorso della dama, infatti, l’opinionista si è divertita a prendere di mira la Galgani, riservandole di continuo scherzi e commenti pungenti.