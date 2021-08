Una Vita, anticipazioni giovedì 26 agosto: un nuovo amore per Casilda

In attesa del nuovo episodio di Una Vita in onda nel pomeriggio di giovedì 26 agosto, ecco alcune anticipazioni su ciò che accadrà per le strade di Acacias.

Trasmessa in Italia dal 2015, Una Vita è una delle telenovela di maggiore successo degli ultimi anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori grazie alle coinvolgenti trame e alle affascinanti ambientazioni. Nonostante l’annuncio della chiusura, fatto qualche mese fa, la serie continua a incuriosire il pubblico a casa curioso del finale riservato ai suoi protagonisti.

Casilda

Casilda è indubbiamente una delle persone più genuine di Acacias, oltre ad essere una lavoratrice instancabile e ad avere un grande spirito di sacrificio. Queste sue virtù hanno fatto affezionare Rosina per cui ormai la ragazza è come una figlia e non la sostituirebbe con nessun’altra domestica. Nonostante alcuni eventi drammatici abbiano segnato la sua vita, Casilda è riuscita ad affrontarli e superarli con grande calma e spirito non lasciandosi influenzare in maniera negativa.

La tragica vita di Casilda

La domestica si è trovata ad affrontare diverse difficoltà dettata dalla perdita di persone a lei care. In particolare quando era fidanzata con Pablo è rimasta incinta, purtroppo però ha perso il bambino e ha dovuto affrontare la difficile rottura con lo stalliere. Per sua fortuna ha trovato il supporto di Martin, un ex militare che ha aiutato Casilda e che poi è anche diventato suo marito. Malauguratamente l’uomo è morto restando ucciso durante una sommossa.

LEGGI ANCHE-–>“Una vita”, chi è l’attrice che interpreta Laura. Tutto su Agnès: età, foto Instagram, vita privata

Un nuovo amore per Casilda

Casilda per molto tempo è rimasta legata alla figura del marito scomparso, non provando a ricostruire la propria vita sentimentale, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento per lei di una nuova coinvolgente storia d’amore. Infatti per le strade di Acacias si aggira un uomo che sta cercando proprio lei. Si tratta del principe Izem che ha conosciuto durante il viaggio in Marocco e che non si è mai dimenticato di lei.