Beautiful, anticipazioni giovedì 26 agosto: Ridge riuscirà a riconquistare Brooke?

Come di consueto nel pomeriggio di giovedì 26 agosto andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful. Ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Soap opera statunitense ideata da William J. Bell e Lee Philip Bell, Beautiful è riuscita in poco tempo a conquistare milioni di telespettatori e a farli affezionare ai suoi protagonisti diventando una delle serie di maggiore successo con una media di 35 milioni di spettatori ogni giorno nel mondo. In più 30 anni di messa in onda, la soap ha conquistato 31 Daytime Emmy Awards aggiudicandosi il titolo come Miglior serie drammatica del daytime per 3 anni consecutivi.

Bill si lascia convincere da Quinn

Dopo essere piombata alla Spencer Pubblications in un momento difficile, Quinn con le sue parole è riuscita a convincere Bill a tornare tra le braccia di Brooke. Infatti, il magnate nonostante le iniziali titubanze, ha deciso di correre dalla Logan per confessarle di essere ancora innamorato di lei. La donna è riuscita nel suo obiettivo di ostacolare il ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge. La Logan sentendo le bellissime e profonde parole di non può fare a meno di rivelare di essere ancora fortemente legata a lui e di non averlo mai dimenticato.

La confessione di Brooke

La visita di Bill non stupirà Brooke, la quale è perfettamente consapevole che l’uomo è sempre pronto a sostenerla nei momenti difficili. La donna ammetterà di essere ancora molto legata a lui ma nonostante ciò è conscia del fatto che hanno preso strade diverse e che adesso è arrivato il momento per Bill di tornare da Katie. Queste parole fanno intendere quanto sia forte la volontà della Logan di tornare tra le braccia di Ridge.

La reazione di Ridge

Nonostante si tratti di un momento intimo e profondo, sembra che Brooke e Bill non siano totalmente soli. Infatti Ridge, quando lo Spencer entra nell’appartamento si trova al piano di sopra e vedendo il suo storico nemico conversare con la Logan non potrà fare a meno di origliare la conversazione. Purtroppo il Forrester ascoltando la prima parte sentirà Bill confessare i suoi sentimenti a Brooke e quest’ultima affermare di essere ancora innamorata di lui, preso dalla rabbia l’uomo se ne andrà non avendo modo sentire le parole della Logan la quale non ha intenzione di perdere tempo e lasciarselo scappare un’altra volta.