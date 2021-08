Dopo The Voice Senior, Albano Carrisi debutta alla conduzione in prima serata su Rai Uno

Nei prossimi giorni, Rai 1 trasmetterà in esclusiva La notte della Taranta, vi diremo dove e quando vederlo in tv l’evento, alla cui conduzione vi sarà un pugliese doc come il cantante Albano.

La storia della Taranta

Nata come danza folk nel XVII secolo, la Taranta ha caratterizzato i periodi successivi, in particolare con lo sviluppo della comune Tarantella, indicando dal nome un ragno particolarmente diffuso nel Meridione, in particolare nella zona di Taranto, da cui l’origine del nome. Ha ispirato nel corso dei secoli diversi musicisti, per poi diffondersi come ballo tradizionale nelle varie Regioni del Sud Italia, non solo in Puglia, ma anche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Oltre alla sua diffusione nel tempo, di recente è stata valorizzata in Salento, attraverso l’organizzazione di una manifestazione apposita, denominata Notte della Taranta, la quale si sviluppa in un festival itinerante di più tappe, in origine erano 15, ma dal 2015 sono diventate 16 per l’aggiunta di Sogliano Cavour e due anni dopo 17 con la piccola frazione di Acaya. Le località si trovano tutte in provincia di Lecce, ivi compreso il capoluogo di provincia salentino. Nelle ultime edizioni prima del Covid si è arrivati a ben 200 mila spettatori al concertone finale, per ovvi motivi quest’anno non si andranno a raggiungere quelle cifre, ma si preannuncia una serata conclusiva molto interessante.

Dove poterlo vedere

La sede in cui andrà a celebrarsi il concerto è ancora una volta Melpignano, località di appena 2 mila abitanti ma di grande tradizione storica, nel piccolo comune leccese si parla anche il griko, idioma molto vicino al greco, vista la dominazione ellenica nel III secolo A.C. L’evento si terrà sabato 28 agosto, ma in televisione verrà trasmesso in seconda serata una settimana dopo, vale a dire il 4 settembre.

A condurre il concerto sarà Albano, a Melpignano ospiti della serata saranno la giovane Madame ed il trio de Il Volo, saranno presenti di presenza, al massimo 1000 persone, per le restrizioni dovute alla pandemia. Rai 1 trasmetterà la serata dopo 7 giorni alle ore 23.15, con la Notte della Taranta si concluderà la 23esima edizione del festival di musica popolare.