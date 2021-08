Suor Cristina, la nuova vita dopo The Voice: ecco cosa fa e com’è diventata

Ricordate Suor Cristina? Avevamo conosciuto la suora dalla voce melodiosa a The Voice, ma oggi la religiosa ha una nuova vita e la racconta con parole importanti.

Suor Cristina resta uno dei personaggi indimenticabili del piccolo schermo: da novizia decise di prendere parte al talent The Voice stupendo tutti i giudici.

Impossibile non pensare alle immagini di Raffaella Carrà assolutamente stupita dalla scoperta di stare assistendo all’esibizione di una donna decisa a dedicare la sua vita a Dio.

Suor Cristina, la carriera e il successo dopo la partecipazione a The Voice

Sono passati diversi anni dalla partecipazione di Suor Cristina al programma che l’ha poi vista vincitrice e oggi la suora cantante non è più una giovane timida e inesperta. Il suo talento ha fatto il giro del mondo e la sue strepitosa esibizione è stata commentata a lungo sui social diventando un momento cult da rivedere nel tempo. Il giudice che la prese in squadra, J-Ax, si commosse fino alle lacrime di fronte alla performance dell’energica religiosa che sembrava non stancarsi mai.

Ma cos’è successo dopo la fine della trasmissione che l’ha resa famosa? Si può dire che la vita di Suor Cristina abbia subìto un cambiamento radicale. L’ennesima svolta della sua vita dopo quella che ha stravolto per sempre il corso della sua esistenza: non tutti sanno, infatti, che prima di indossare il velo la donna aveva una relazione d’amore con Lucio, un ragazzo che è stato il suo fidanzato per tanto tempo. Poi la vocazione e la decisione irrevocabile di entrare a far parte dell’ordine delle “Suore orsoline della Sacra Famiglia”.

Da novizia a suora: la nuova vita religiosa di Suor Cristina

Grazie alla guida del team capitanato dal rapper italiano a The Voice Suor Cristina è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria: nel 2014 ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Sister Cristina”. Nel suo curriculum, però, compare la partecipazione ad un altro talent del piccolo schermo, “Ballando con le stelle”: la suora vip si è cimentata con la danza e ha conquistato inaspettatamente l’ottavo posto.

La religiosa ha dovuto fare i conti anche con molte critiche: in tanti l’hanno accusata di sfruttare la sua sacra divisa per avere successo. A placare tutte le polemiche ci ha pensato la diretta interessata che poco tempo fa ha deciso di rinnovare la sua promessa eterna nei confronti di Dio e ha preso i voti perpetui. Suor Cristina si è così lasciata alle spalle la sua vita da ragazza e ha sposato la fede, dedicando la sua quotidianità all’azione di preghiera e alle opere che compiono le suore del suo ordine. Non ha però appeso il microfono al chiodo e continua a cantare per la gioia delle sue consorelle. La rivedremo in tv? Difficile a dirsi, l’aver preso i voti comporta uno stile di vita decisamente diverso da quello a cui sono abituati i personaggi del piccolo schermo.