Giulia Salemi riparte dal Grande Fratello Vip: la scelta di Alfonso Signorini

Prossimamente vedremo in tv due giovani protagoniste come Giulia Salemi e Gaia Zorzi, vi diremo dove le potremo vedere protagoniste, Mediaset è infatti pronta a concedere una trasmissione attinente al prossimo GF Vip ad entrambe.

Le due carriere

Nata a Piacenza nel 1993 e di origini persiane, Giulia Salemi inizia la sua carriera come concorrente del reality Sweet Sardinia, per poi partecipare nel 2014 a Miss Italia, dove si classificherà terza, le sue successive esperienze sono state a Pechino Express come viaggiatrice insieme alla madre ed al GF Vip, mentre all’Isola dei famosi 2021 sarà ospite ricorrente. Al cinema ha lavorato come attrice nel film La verità, vi spiego, sull’amore, diretto nel 2017 da Max Croci, con protagoniste della commedia Ambra e Massimo Poggio.

Per quanto riguarda Gaia Zorzi, è la sorella di Tommaso, è nata a Milano nel 1998, vive tra la città meneghina e Bruxelles, si è poi laureata a Maastricht all’Università per gli studi europei, parla infatti correttamente inglese e francese. Si è fatta notare molto durante l’ultimo GF Vip per il fratello, ha attualmente molti seguaci sui social ma non ha al momento esperienze televisive.

Cosa faranno prossimamente

A partire dal prossimo 13 settembre avrà inizio la sesta edizione del Grande Fratello Vip, la cui conduzione sarà affidata a Barbara D’Urso. In questi giorni si rincorrono voci su come verrà composto il cast del reality, a partire dalla prossima settimana potrebbe essere ufficializzato qualche nome. Il programma sarà però seguito da uno spin-off, così come era accaduto l’anno scorso, andiamo a scoprire come sarà.

Il nome è quello di GF Vip party, dove su Infinity, Giulia Salemi e Gaia Zorzi commenteranno cosa accadrà nella famosa casa, attraverso vari ospiti, come parenti ed amici dei concorrenti, senza dimenticare la lettura via social dei vari spettatori, come era già accaduto nella scorsa edizione, quando la conduzione dello spin-off era stato affidato a Valeria Angione ed Andrea Dianetti sempre su Infinity.

