Grande Fratello Vip, ecco la rosa finale dei concorrenti della prossima edizione

È ufficiale: il 13 settembre andrà in onda su Canale5 la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. I futuri concorrenti sono ormai stati scelti, e la blogger Deianira Marzano ha deciso di rivelarne i nomi.

Come è giusto che sia, la conferma ufficiale riguardo l’identità dei concorrenti che varcheranno la porta rossa l’avremo solo con l’inizio del programma. Al momento, l’unica certezza è la partecipazione di Katia Ricciarelli, la quale sicuramente darà un contributo importante al successo di questa edizione. Nelle ultime ore, tuttavia, Deianira Marzano (influencer e opinionista tv) ha svelato i possibili altri nomi dei personaggi che vedremo all’interno della casa. Ecco tutti i dettagli.

Le rivelazioni di Deianira

Deianira Marzano, influencer molto attiva e seguita sui social, torna a far parlare di sé. Tramite il suo account Instagram, infatti, la Marzano ha rivelato i nomi di quelli che potrebbero essere i futuri inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Oltra a Katia Ricciarelli, unica concorrente ufficialmente confermata, nella lista stilata da Deianira vi sono i seguenti personaggi: Giucas Casella, Manila Nazzaro, Jo Squillo, Manuel Bortuzzo, le influencer Soleil Sorge, Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Sophie Codegoni, Carmen Russo, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani), Gianmaria Antinolfi e il giovane attore e modello Andrea Casalino.

L’influencer, inoltre, ha parlato anche della presenza di Tommaso Eletti, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island, dell’ex tronista di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone e di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e di Asia Argento. La vera bomba, però, Deianira l’ha lanciata ipotizzando anche la partecipazione al reality di Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, le tre nipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia.

GF Vip 2021: sarà un’edizione esplosiva e…lunga

Al timone di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip troveremo di nuovo Alfonso Signorini, oramai perfettamente a suo agio nel ruolo di conduttore. Ad affiancarlo in questa esperienza ci saranno due nuove opinioniste d’eccezione: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Signorini avrebbe voluto anche Stefania Orlando accanto a lui, ma l’ex gieffina ha scelto di tornare in Rai. “E Pupo e Antonella Elia?” vi starete chiedendo. Il cantante ha scelto di tornare a dedicarsi esclusivamente alla musica, mentre Antonella non è stata riconfermata dalla produzione stessa.

La scorsa edizione del reality, grazie al grande successo ottenuto, è stata una delle più lunghe mai andate in onda. Secondo alcune voci di corridoio, quest’anno i concorrenti del Grande Fratello Vip potrebbero tenerci compagnia per circa dieci mesi.